6 महिला शिक्षिका छात्रों के साथ करती थीं गंदा काम, हुईं गिरफ्तार

संयुक्त राज्य अमेरिका में छह महिला शिक्षकों को छात्रों के साथ यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

शिक्षिकाओं को छात्रों के साथ गंदा काम करने के लिए गिरफ्तार किया है

संयुक्त राज्य अमेरिका में छह महिला शिक्षकों को छात्रों के साथ यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी दो दिनों के अंतराल में हुई है। घटना के बारे में जानकर लोग हैरान है। जिन शिक्षकों पर छात्रों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी होती है उन्हीं ने उनके साथ इतनी घिनौनी हरकत की। माता-पिता समझते हैं कि, हमारे बच्चे स्कूल में सुरक्षित हैं मगर इस घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। आइए इन शिक्षिकाओं के बारे में आपको बताते हैं। डैनविल की 38 साल की शिक्षिका एलेन शेल पर थर्ड डिग्री रेप का आरोप लगाया गया है। इस मामले में दायर एक शिकायत के अनुसार, शेल पर 16 साल के दो लड़कों के साथ तीन बार यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया लगा है। गुरुवार को गैरार्ड काउंटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसकी पेशी हुई। डब्ल्यूटीकेआर के अनुसार, शेल वुडलॉन एलीमेंट्री स्कूल में एक शिक्षक के सहयोगी के रूप में काम कर रही थी। उससे पहले वह लैंकेस्टर एलीमेंट्री स्कूल में वर्किंग थी। असल में हाल के दिनों में अमेरिका में यौन दुराचार के आरोप में 6 महिला शिक्षकों के मामले सामने आए हैं। Also Read Bihar: बेटियों का चल रहा था अफेयर, माता-पिता ने दोनों को जान से मार डाला अरकंसास टाइम्स के अनुसार, अरकंसास की 32 साल की शिक्षिका हीथर हरे पर रेप का आरोप लगा है। रिपोर्ट की माने तो हीथर एक किशोर छात्र के साथ यौन संबंध बनाया था। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, ओक्लाहोमा की 26 वर्षीय एमिली हैनकॉक को भी गुरुवार को ही गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय पुलिस को एमिली का एक छात्र के साथ कथित संबंधों की जानकारी मिली थी। KOCO के अनुसार, लिंकन काउंटी में एक शिक्षिका पर 15 साल के छात्र के साथ गलत संबंध का आरोप लगाया गया है। अदालत में कहा गया है कि शिक्षिका एम्मा डेलाने हैनकॉक, वेलस्टन पब्लिक स्कूल में काम करती थी और उन्होंने स्कूल में ही छात्र के साथ चैट किया था। न्यू यॉर्क पोस्ट के अनुसार, डेस मोइनेस आयोवा में एक कैथोलिक हाई स्कूल में 36 साल की अंग्रेजी शिक्षका क्रिस्टन गैंट पर एक किशोर छात्र के साथ स्कूल के अंदर और बाहर पांच बार यौन संबंध का कथित आरोप लगा था। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। FFXNow के अनुसार, जेम्स मैडिसन हाई स्कूल के 33 साल की शिक्षिक अलीह खेरदमंद पर भी कई महीनों तक एक छात्र के साथ यौन दुराचार का आरोप लगा था। वहीं फेयरफैक्स काउंटी स्कूल की शिक्षका खेरदमंद पर साल 2016 से अभद्रता के चार मामले चल रहे हैं। इससे पहले पेंसिल्वेनिया के एक जैवलीन कोच को 17 साल के लड़के के साथ यौन दुराचार के आरोप में पकड़ा गया था। वह छात्र को भाला फेंकना सिखाती थीं। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, 26 साल की हन्ना मार्थ को हाई स्कूल एथलीट के साथ यौन संबंध बनाने के लिए पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। https://www.jansatta.com/blank.html

पढें अंतरराष्ट्रीय (International News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram