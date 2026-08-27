लाखों हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और तिब्बत की स्थानीय धार्मिक परंपरा ‘बोन’ के अनुयायियों के लिए कैलाश पर्वत की 52 किलोमीटर लंबी परिक्रमा से बढ़कर शायद ही कोई तीर्थयात्रा हो। माना जाता है कि इसकी एक परिक्रमा 12 साल की तपस्या के बराबर पुण्य देती है।

इसी आस्था के साथ हर साल हजारों श्रद्धालु दुनिया के सबसे कठिन और खतरनाक इलाकों को पार करते हुए कैलाश पर्वत की परिक्रमा के लिए निकलते हैं।

कैलाश पहुँचने वाले कई तीर्थयात्री बीच रास्ते से ही वापस लौट आते हैं। इसका कारण समुद्र तल से 5,630 मीटर की ऊँचाई पर स्थित ‘डोल्मा ला दर्रा’ है, जहाँ ऑक्सीजन की कमी और कठिन चढ़ाई हिम्मत तोड़ देती है। वहीं कुछ लोग चीनी अधिकारियों द्वारा माँगे जाने वाले कागज़ात और परमिट की मुश्किल प्रक्रिया की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते।

लेकिन अगस्त 2026 में कई श्रद्धालुओं को तो परिक्रमा शुरू करने का मौका भी नहीं मिला।

उत्तरी नेपाल में भोटेकोशी नदी में बर्फ और चट्टानों के ढहने से पानी का एक खौफनाक सैलाब आ गया। इस सैलाब ने पक्के मकानों को ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया और पूरे के पूरे गाँवों को बहा ले गया। इस तबाही ने यह सच सामने रख दिया कि ऐसी स्थितियों में सिर्फ आस्था ही काफी नहीं होती।

कैलाश मानसरोवर दुनिया की शायद इकलौती ऐसी यात्रा है जहाँ भूगोल, राजनीति और आपकी शारीरिक क्षमता—ये तीनों मिलकर तय करते हैं कि यात्रा पूरी होगी या नहीं। इसके बाद ही ईश्वर का फैसला आता है।

26 अगस्त को क्या हुआ?

सुबह के लगभग 8:37 बज रहे थे। नेपाल-तिब्बत सीमा के पहाड़ों में अचानक एक ग्लेशियर ढह गया। लोगों को लगा कि भूकंप आया है, लेकिन वह भूकंप नहीं था।

कुछ ही सेकंडों के भीतर पहाड़ों से गिरा भारी मलबा भोटेकोशी नदी में समा गया और पानी का एक भयंकर उफान नीचे की ओर बढ़ा, जिससे पूरी घाटी जलमग्न हो गई।

प्रकृति के इस रूप ने देखते ही देखते सड़कों, पुलों, मकानों और बिजलीघरों को तबाह कर दिया और अपने साथ सैकड़ों लोगों को बहा ले गया। जब तक निचले इलाकों में खतरे का अलर्ट जारी होता, बहुत देर हो चुकी थी। जल्द ही इस तबाही की तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर दिखाई देने लगे।

मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती गई। खबर लिखे जाने तक 270 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी थी और 1,300 से अधिक लोग लापता थे। इनमें लगभग 300 भारतीय शामिल थे, जिनमें से करीब 100 लोग कैलाश यात्रा पर निकले हुए थे।

एक जोखिम भरा और सीमित रास्ता

यह सिर्फ बुरी किस्मत नहीं थी, बल्कि इस रास्ते की बनावट ही ऐसी है। भोटेकोशी नदी का यह रास्ता कैलाश मानसरोवर यात्रा का मुख्य गलियारा है और इसका कोई दूसरा बेहतर विकल्प मौजूद नहीं है। सच तो यह है कि कैलाश जाने का कोई सीधा रास्ता है ही नहीं।

यात्रा का मुख्य आधार शिविर ‘दारचेन’ है। लेकिन दारचेन पहुँचने के लिए पहले तिब्बत में दाखिला लेना पड़ता है, जिसके लिए चीनी अधिकारियों की मंजूरी पाना बहुत कठिन है। हर साल आवेदन करने वाले लाखों लोगों में से केवल कुछ को ही परमिट मिलता है। नेपाल के रास्ते जाने वाले भारतीयों के लिए 2026 में चीन ने सिर्फ 24,000 का कोटा तय किया था, जबकि आवेदन करने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा थी।

जिन भाग्यशाली लोगों को परमिट मिल भी जाता है, उन्हें दुनिया के बेहद अनिश्चित और खतरनाक पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। भोटेकोशी का यह इलाका उन्हीं जोखिम भरे रास्तों में से एक था। एक दिल दहला देने वाले वीडियो में देखा गया कि तिब्बत-नेपाल सीमा पर बना चीनी इमिग्रेशन दफ्तर सेकंडों में नदी में बह गया।

यहाँ से आगे जाने का कोई दूसरा रास्ता या शॉर्टकट नहीं है। जो श्रद्धालु सीमा पार कर रहे थे या पार करने का इंतजार कर रहे थे, उनके पास यही एक रास्ता था… और यह रास्ता पहले भी धोखा दे चुका था। ठीक 14 महीने पहले, जुलाई 2025 में आई एक छोटी बाढ़ ने यहाँ का पुल बहा दिया था और 9 लोगों की जान ले ली थी। वह एक चेतावनी थी, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया।

जोखिम भरे संकरे रास्तों से इतनी बड़ी संख्या में लोगों को गुजारना ही ऐसी आपदाओं की वजह बनता है। और किसी भी यात्री के लिए यहाँ तक पहुँचना सिर्फ आधी परीक्षा पार करने जैसा है।

तीन दिन की कठिन परिक्रमा

कैलाश पर्वत की असली परिक्रमा पर्वत से नहीं, बल्कि 4,560 मीटर की ऊँचाई पर बसे शहर ‘दारचेन’ से शुरू होती है। इसका मुख्य शुरुआती बिंदु ‘यमद्वार’ है।

तीर्थयात्री यमद्वार पर पूजा-अर्चना करके पैदल यात्रा शुरू करते हैं। यह परिक्रमा तीन दिनों में पूरी होती है और हर दिन चढ़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है।

पहले दिन दारचेन से दिरापुक मठ तक करीब 650 मीटर की चढ़ाई होती है। दिखने में यह आसान लगती है, लेकिन कम हवा की वजह से यात्रियों का सिर चकराने लगता है।

दूसरा दिन इस यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा है, यानी ‘डोल्मा ला दर्रा’। यहाँ हवा में ऑक्सीजन सामान्य से लगभग आधी रह जाती है। शरीर घबराने लगता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और फेफड़ों पर भारी दबाव पड़ता है। ऑक्सीजन की कमी से दिमाग सुन्न होने लगता है और सोचने-समझने की क्षमता घटने लगती है। संकरे रास्तों पर एक छोटी सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है। डोल्मा ला पार करने के बाद लगभग 500 मीटर की सीधी ढलान उतरकर ‘ज़ुतुलपुक’ पहुँचना होता है, जहाँ घुटने जवाब देने लगते हैं।

तीसरे दिन रास्ता आसान होने लगता है। हल्की ढलान के साथ श्रद्धालु वापस दारचेन पहुँचते हैं और 52 किलोमीटर का यह चक्र पूरा हो जाता है।

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