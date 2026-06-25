वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों की वजह से भारी तबाही देखने को मिली है। अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल बताए जा रहे हैं। पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है।
सोशल मीडिया पर वेनेजुएला भूकंप के कई वीडियो इस समय वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में लोगों के बीच दहशत का माहौल, गिरती इमारतें और मलबे में दबे लोगों की चीख-पुकार सुनाई दे रही है।
एक वायरल वीडियो में बहुमंजिला इमारत का बड़ा हिस्सा ढहता हुआ दिखाई दे रहा है। इमारत गिरते ही धूल का विशाल गुबार पूरे इलाके में फैल जाता है।
एक दूसरे वायरल वीडियो में पूरी सड़क मलबे से भरी हुई दिखाई दे रही है। सड़क पर कंक्रीट के बड़े-बड़े टुकड़े, लोहे के सरिए और इमारतों का मलबा बिखरा पड़ा है।
तीसरे वायरल वीडियो में भूकंप के बाद का भयावह मंजर दिखाई दे रहा है। गिरते पत्थरों और टूटी सड़कों के बीच लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आ रहे हैं।
एक अन्य वायरल वीडियो में कई इमारतें पूरी तरह ध्वस्त दिखाई दे रही हैं। वहीं नीचे राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है।
वेनेजुएला से राहत और बचाव कार्य के भी कई वीडियो सामने आए हैं। इनमें बचाव दल मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं।
भूकंप का असर सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं रहा। पड़ोसी देश कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में भी धरती हिलने के झटके महसूस किए गए। वहां भी कई शहरों में इमारतों, होटलों और अन्य ढांचों को नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में बिजली और इंटरनेट सेवाएं भी बाधित हो गई हैं।
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