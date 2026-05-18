चीन के गुआंग्शी प्रांत में सोमवार तड़के भूकंप आया है, जिसमें कम से कम दो लोगों की जान चली गई है। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.2 मापी गई है। यह भूकंप लिउझोउ शहर के लियुनन इलाके में आया।
भूकंप का केंद्र सतह से लगभग 8 किलोमीटर की उथली गहराई पर था। झटकों की तीव्रता की वजह से 13 इमारतें गिर गईं। साथ ही शहर के अन्य इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है।
7000 लोगों को दूसरी जगह भेजा गया
प्रशासन राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है और इमारतों के मलबे में जिंदगियों की तलाश की जा रही है। भूकंप के बाद प्रशासन ने बचाव अभियान चलाए, इस दौरान लिउझोउ शहर में 7000 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगह भेजा गया। अधिकारियों ने रेल लाइन के बुनियादी ढांचों की भी जांच की और यातायात में रुकावट आने की चेतावनी दी।
दो लोगों की मौत
चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ और सरकारी ब्रॉडकास्टर CCTV ने बताया कि इस भूकंप के कारण दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है।
प्रभावित क्षेत्र में संचार और बिजली की लाइनें, तथा पानी और गैस की आपूर्ति, हालांकि, सामान्य रूप से काम कर रही थीं।
चार लोग घायल
न्यूज एजेंसी शिन्हुआ को स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि सोमवार तड़के दक्षिण चीन के गुआंग्शी ज़ुआंग प्रांत के शहर लिउझोउ में यह भूकंप आया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति की तलाशी की जा रही और चार अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, हालांकि उनमें से किसी की भी हालत गंभीर नहीं है।
बीती रात आया भूंकप
चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र (CENC) के अनुसार, यह भूकंप लिउनान जिले में रात 12.21 बजे (स्थानीय समयानुसार) 8 किलोमीटर की गहराई पर आया।
स्थानीय इमरजेंसी, फायर ब्रिगेड और पुलिस अधिकारी बचाव अभियान चला रहे हैं। गुआंग्शी के क्षेत्रीय भूकंप राहत मुख्यालय ने रात 2 बजे लेवल-III इमरजेंसी रिस्पॉन्स शुरू की। स्टेट काउंसिल के भूकंप राहत मुख्यालय के कार्यालय और आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय ने सोमवार को लेवल-IV इमरजेंसी रिस्पॉन्स शुरू की और स्थानीय भूकंप राहत प्रयासों में सहायता के लिए प्रभावित क्षेत्र में एक टीम भेजी है।
आफ्टरशॉक्स नजर रखने के निर्देश
स्थानीय अधिकारियों को जल्द से जल्द हताहतों और नुकसान की पुष्टि करने, खोज और बचाव अभियान आयोजित करने, प्रभावित निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और भूकंप के बाद आने वाले झटकों (आफ्टरशॉक्स) पर नजर रखने के निर्देश दिए गए थे।
भूकंप प्रभावित क्षेत्र में कुल 51 अग्निशमन और बचाव वाहन तथा 315 कर्मियों को भेजा गया था। चीन भूकंप प्रशासन ने भी भूकंप के बाद लेवल-III इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्टिव की है।
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