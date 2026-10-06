नाइजीरिया में सोमवार को एक बड़ा विमान हादसा हो गया। 25 यात्रियों और सात चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रहा सैन्य विमान देश के दक्षिण-पश्चिमी ओंडो राज्य में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान में सवार सभी 32 लोगों की मौत हो गई।

नाइजीरिया के विमानन मंत्री फेस्टस कीयामो ने बताया कि यह एयर फोर्स का ATR-42 विमान था। विमान बेनिन सिटी से लागोस के लिए एक नियमित मिशन पर उड़ान भर रहा था। उड़ान के दौरान सोमवार सुबह करीब 8:13 GMT (लोकल टाइम) पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल का विमान से संपर्क टूट गया।

STATEHOUSE PRESS RELEASE



PRESIDENT TINUBU DECLARES THREE-DAY MOURNING FOR AIR FORCE PERSONNEL WHO DIED IN AIRCRAFT CRASH



President Bola Ahmed Tinubu has declared a three-day national mourning for Air Force personnel who died in the crash of a military plane today.



He also… — Festus Keyamo, SAN, CON, FCIArb (UK) (@fkeyamo) October 5, 2026

अधिकारियों ने विमान से दोबारा संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद विमान के लापता होने की सूचना दी गई। बाद में खोज और बचाव टीमों ने ओंडो राज्य के तटीय शहर इग्बोकोडा के पास विमान का मलबा खोज लिया।

राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने जताया दुख

नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने हादसे पर गहरा दुख जताया और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वायुसेना प्रमुख ने उन्हें हादसे की जानकारी दी है।

राष्ट्रपति ने नाइजीरियाई वायुसेना को दुर्घटना के कारणों की तत्काल और विस्तृत जांच शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जांच का उद्देश्य हादसे की वजह पता लगाना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना है।

Yesterday, Nigeria lost brave men and women of our Air Force in the service of our country.



This is a painful moment for our Armed Forces and for the entire nation. Our Air Force personnel put their lives on the line every day to secure Nigeria. Their sacrifice will never be… pic.twitter.com/sX8Bv7Ne0j — Bola Ahmed Tinubu (@officialABAT) October 6, 2026

हाल के वर्षों का सबसे भीषण हादसा

यह दुर्घटना नाइजीरिया में हाल के वर्षों में हुए सबसे घातक विमान हादसों में से एक बताई जा रही है। हादसे के बाद बचाव और खोज अभियान चलाया गया, लेकिन राष्ट्रपति के बयान के अनुसार विमान में सवार कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा।

विमान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूटने और दुर्घटना के बीच की परिस्थितियों की जांच की जा रही है। अधिकारियों को उम्मीद है कि विस्तृत जांच के बाद हादसे की सही वजह सामने आ सकेगी।

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अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस सोमवार को उस वक्त एक हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गईं जब वह हेलीकॉप्टर से उतर रही थीं। उस वक्त उनकी गोद में उनका 9 हफ्ते का बेटा भी था। घटना का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।