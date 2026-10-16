Shooting at a school in America: अमेरिका के ओरेगन राज्य के बेंड शहर में गुरुवार 15 अक्टूबर को सिल्वर रेल एलीमेंट्री स्कूल में 16 साल के एक हमलावर ने गोलीबारी कर कम से कम चार लोगों की जान ले ली। मरने वालों में तीन बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक बाद में एक राहगीर ने हमलावर का पीछा करते हुए स्कूल के अंदर उसका सामना किया और उसे गोली मारकर मार डाला। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस (AP) के मुताबिक गोलीबारी में जान गंवाने वाले बच्चों की उम्र 5, 8 और 11 साल थी। इस घटना में एक शिक्षक की भी मौत हो गई।

गोलीबारी में 7 साल के एक बच्चे और 54 साल के शिक्षक को गंभीर हालत में बेंड के सेंट चार्ल्स मेडिकल सेंटर ले जाया गया। पुलिस प्रमुख माइक क्रांट्ज ने बताया कि हमलावर बेंड का ही रहने वाला था। उसने स्कूल के बंद दरवाजों पर गोली चलाकर जबरन अंदर घुसने का रास्ता बनाया। जांच अधिकारी अभी यह पता लगा रहे हैं कि क्या आरोपी कभी इस स्कूल में पढ़ा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी का नाम सार्वजनिक नहीं किया है।

समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 12 बजकर 59 मिनट पर आपातकालीन सेवाओं को पहली सूचना मिली। इसके बाद अगले कुछ ही मिनटों में कई और फोन कॉल आए। पुलिस प्रमुख माइक क्रांट्ज ने बताया कि पहली कॉल एक ऐसे व्यक्ति ने की थी, जो अपने वाहन में था। उसने बताया कि एक व्यक्ति लंबी बंदूक लेकर उस पर कई बार गोली चला रहा था।

स्कूल के सभी लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया

दोपहर 1 बजकर 1 मिनट पर स्कूल में लॉकडाउन लगा दिया गया। यानी स्कूल के सभी लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने और बाहर निकलने से बचने के निर्देश दिए गए। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। क्रांट्ज ने बताया कि इसके बाद एक पुलिस अधिकारी को सूचना मिली कि समुदाय के एक व्यक्ति ने आरोपी को स्कूल में घुसते देखा था। वह उसका पीछा करते हुए स्कूल के अंदर गया और उसका सामना किया।

पुलिस अधिकारी स्कूल की इमारत के अंदर पहुंचे तो उन्होंने पुष्टि की कि आरोपी की मौत हो चुकी है। इसके बाद पुलिस ने पूरे स्कूल की तलाशी ली, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां कोई और खतरा मौजूद नहीं है। खतरा टलने की पुष्टि करने के बाद अधिकारियों ने गोलीबारी में घायल लोगों को तुरंत चिकित्सा सहायता देना शुरू किया।

पुलिस ने बताया कि पीड़ितों के परिवारों को घटना की जानकारी दे दी गई है। अधिकारियों ने स्कूल के एक-एक कमरे की तलाशी ली और सभी कमरों को खाली कराया। इसके बाद छात्रों और स्कूल के कर्मचारियों को बसों से पास के एक चर्च में ले जाया गया। वहां बच्चों और कर्मचारियों को उनके परिवारों से मिलाया गया। पुलिस प्रमुख माइक क्रांट्ज ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में पुलिस इस घटना से जुड़ी और जानकारी सार्वजनिक करेगी।

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सिल्वर रेल एलीमेंट्री स्कूल में किंडरगार्टन से लेकर पांचवीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। स्कूल में करीब 450 छात्र और 40 कर्मचारी हैं। वहीं, AP के मुताबिक बेंड शहर की आबादी करीब एक लाख है। यह शहर पोर्टलैंड से लगभग 100 मील (160 किलोमीटर) दक्षिण-पूर्व में स्थित है।

अधिकारियों ने क्या कहा?

ओरेगन की गवर्नर टीना कोटेक ने राज्य के लोगों से एकजुट होने और एक-दूसरे का साथ देने की अपील की। उन्होंने उस राहगीर से भी बात की, जिसने स्कूल के अंदर जाकर हमलावर का सामना किया था। उस व्यक्ति का नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है।

गवर्नर कोटेक ने राहगीर का धन्यवाद करते हुए कहा कि उसने बहादुरी दिखाते हुए बीच में दखल दिया और लोगों की जान जाने से रोकने की कोशिश की। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी संवेदनाएं उस व्यक्ति के साथ हैं, क्योंकि इस घटना के दौरान जो कुछ हुआ, उसका भावनात्मक बोझ उठाना उसके लिए आसान नहीं होगा।

बेंड पुलिस की संचार प्रबंधक शीला मिलर ने कहा कि बेंड शहर कभी नहीं चाहता था कि उसे इस तरह की घटना का सामना करना पड़े। उन्होंने इस घटना को बेहद दुखद और दिल तोड़ने वाला बताया।

अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) के निदेशक काश पटेल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि एजेंसी के अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं और जांच में स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने पोस्ट में लिखा, “उन्हें जितने भी संसाधनों की जरूरत होगी, हम वे सभी उपलब्ध कराएंगे।”

ओरेगन का प्रतिनिधित्व करने वाले अमेरिकी सीनेटर जेफ मर्कले ने भी इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि उनकी संवेदनाएं बेंड समुदाय के लोगों के साथ हैं।

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