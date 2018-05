कनाडा में एक भारतीय रेस्त्रां में गुरुवार (24 मई: अंतर्राष्ट्रीय समयानुसार) को धमाका हो गया। हादसे में 15 लोग जख्मी हुए हैं। उनमें से तीन की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। धमाके के फौरन बाद आस-पास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था। राहत और बचाव कार्य जारी है। पुलिस का कहना है कि धमाका दो संदिग्धों ने किया, जो घटना से कुछ देर पहले रेस्त्रां आए थे।

यह घटना ओंटारियो प्रांत के मिसीसागुआ शहर की है, जहां पर बॉम्बे भेल रेस्त्रां में धमाका हुआ। जख्मी हुए लोगों को फौरन टोरंटो के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। 15 में से 12 लोगों को इस हादसे में मामूली चोटें आई हैं। घटना के फौरन बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। लोगों ने इस बारे में तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद वह राहत और बचाव कार्य के लिए पहुंची।

@Peel_Paramedics have transported 15 pts. from The Bombay Bhel restaurant in Mississauga. 3 pts. were taken to trauma centres with critical blast injuries. pic.twitter.com/Qhd9mX2wV7

उधर, पील रीजनल पुलिस का दावा है कि दो संदिग्धों ने रेस्त्रां के भीतर धमाका किया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में उन नकाबपोश युवकों को रेस्त्रां में आते देखा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है।

पुलिस का कहना है उन्हें हादसे के बारे में फोन कॉल आया था। बताया गया था कि हुरंटारियो स्ट्रीट और एनलाइटन एवेन्यू के पास स्थित प्लाजा में भारतीय रेस्त्रां के भीतर धमाका हुआ है। घटना के बाद रेस्त्रां को सील कर दिया गया।

2 suspects attended the scene, detonated an Improvised Explosive Device within the restaurant. Several injured were taken to local hospital and 3 in critical condition were taken to a Toronto Trauma Centre. pic.twitter.com/yzCT59UVN6

— Peel Regional Police (@PeelPoliceMedia) May 25, 2018