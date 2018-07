पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज की भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तारी के लिए लाहौर को किले में तब्दील कर दिया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) के दोनों नेता शुक्रवार (13 जुलाई) को लाहौर पहुंच रहे हैं। इस बीच सुरक्षा के बंदोबस्त इतने पुख्ता किए गए हैं कि परिंदा भी पर न मार सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम की गिरफ्तारी के लिए करीब 10 हजार सुरक्षाकर्मियों का तैनात किया गया है और उन्हें हेलीकॉप्टर से जेल ले जाया जाएगा। इस मौके पर नवाज शरीफ के समर्थकों के द्वारा किसी तरह के उपद्रव किए जाने की आशंका के चलते पुलिस ने सैकड़ों पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। पीएमएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाहबाज शरीफ ने यह कहते हुए पुलिसिया कार्रवाई पर आपत्ति जताई है कि विरोधी पार्टियों के प्रदर्शन करने पर रोक नहीं लगाई गई है जबकि उनके समर्थकों के लिए धारा 144 लगा दी है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के अनुसार नवाज शरीफ बेटी मरियम के साथ लंदन से अबू धावी होते हुए लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार को स्थानीय समयानुसार शाम के सवा छह बजे एतिहाद एयरवेज की फ्लाइट नंबर EY243 से पहुंचेंगे।

रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर हवाई अड्डे पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज को गिरफ्तार कर हेलीकॉप्टर से इस्लामाबाद ले जाया जाएगा ताकि उन्हें अदियाला जेल (कैद की सजा भुगतने के लिए) भेजा जा सके। मरियम नवाज के द्वारा ट्वीट किए गए एक वीडियो में पूर्व पाक पीएम ने अपने समर्थकों से आग्रह किया है कि वे मुल्क की तकदीर बदलने के लिए उनके साथ खड़े रहें। 68 वर्षीय शरीफ ने कहा है कि मुल्क अभी एक महत्वपूर्ण समय से गुजर रहा है। शरीफ ने कहा है कि वह जो कर सकते थे किया। उन्हें पता है कि 10 साल कैद के लिए जेल की सजा हुई है और सीधे जेल की सलाखों तक ले जाया जाएगा लेकिन वह चाहते हैं कि पाकिस्तानी मुल्क जानें कि यह उसके लिए कर रहे हैं।

Nawaz Sharif and his daughter Maryam Nawaz Sharif move from UAE’s Abu Dhabi International Airport. They are being brought to Lahore, Pakistan in Etihad EY 243 Abu Dhabi to Lahore flight. pic.twitter.com/mNDp7oavPc

— ANI (@ANI) July 13, 2018