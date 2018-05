पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी जारी, एक की मौत, कई घायल

पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर बुधवार (23 मई, 2018) को भारतीय सीमा पर गोलीबारी शुरू कर दी है। जम्मू-कश्मीर में कठुआ शहर के हीरानगर में की जा रही गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि दो अन्य लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। भारतीय सेना भी पाकिस्तान को उसकी गोलीबारी का जवाब दे रही है। बता दें कि मंगलवार को भी पाकिस्तानी गोलीबारी में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला सहित दो लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। बाद में आपात स्थिति को देखते हुए सेना ने सरहद के समीप गांवों में बसे लोगों को सरकारी कैंपों में जाने की सलाह दी। पुलिस ने बताया कि बुजुर्ग महिला की पहचान कौशल्या देवी के रूप में की गई।

मामले में बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सीमा पार से गोलीबारी लगातार की जा रही है। पाकिस्तानी सेना अखनूर से सांबा के सभी क्षेत्रों में गोलीबारी कर रही है। जम्मू के आईजीपी एसडी सिंह जाम्वाल ने बताया कि ताजा फायरिंग में अरनिया सेक्टर एक व्यक्ति घायल हुआ है। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है।

वहीं मंगलवार को पाकिस्तानी फायरिंग में अरनिया सेक्टर के पिंडी गांव के निवासी मदन लाल भगत के घर के छितरे उड़ गए। जाम्वाल के मुताबिक गोलीबारी में प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर हेमंत कुमार शर्मा ने बताया कि आरएसपुर में सुरक्षित स्थानों पर राहत कैंप स्थापित किए गए हैं। अरनिया सेक्टर में राहत कैंप लगाए हैं। पाकिस्तान पिछले दो दिनों से इलाकों में फायरिंग कर रहा है। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा को देखतों हुए सैकड़ों लोगों को इन कैंपों में ठहराया गया है।

One dead, two injured after heavy shelling from Pakistan in Kathua’s Hiranagar sector. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/AoX19bBEHN

— ANI (@ANI) May 23, 2018