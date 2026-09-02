संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक नई रिपोर्ट ने उसी कड़वे सच पर मुहर लगा दी है, जिसे हम पिछले कुछ सालों से साफ महसूस कर रहे थे—अब दुनिया के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं बचा है जिससे धरती के बढ़ते तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के भीतर रोका जा सके।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अब असली सवाल यह है कि क्या इंसान ऐसे कदम उठा सकता है, जिससे 1.5 डिग्री की सीमा लांघने के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सके और कुछ समय बाद तापमान को वापस इस दायरे में लाया जा सके? लेकिन सबसे बेहतरीन स्थिति में भी तापमान घटने से पहले कम से कम 1.8 डिग्री सेल्सियस तक जरूर जाएगा। वहीं बाकी ज्यादातर अनुमान तो यही बताते हैं कि यह 2 डिग्री सेल्सियस की सीमा को भी पार कर जाएगा।

रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि ‘हम अब ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहां तापमान को 1.5 डिग्री से नीचे रखने के लिए विज्ञान के पास कोई व्यावहारिक रास्ता नहीं बचा है।’

इससे पहले की रिपोर्टों में तापमान को इस सीमा में बांधकर रखने की थोड़ी उम्मीद जरूर जताई जाती थी, लेकिन अब वह मौका भी हाथ से निकल चुका है।

दरअसल, 1.5 डिग्री का यह आंकड़ा पूर्व-औद्योगिक स्तर पर वैज्ञानिकों द्वारा तय की गई एक सीमा रेखा है। ऐसा नहीं है कि इस सीमा को पार करते ही अचानक कोई नई आफत आ जाएगी, लेकिन विज्ञान साफ कहता है कि जो मौसम की तबाही हम आज झेल रहे हैं—जैसे भीषण गर्मी, भयानक सूखा, बेमौसम बारिश और बाढ़—वे तापमान बढ़ने के साथ और ज्यादा खतरनाक और बार-बार होने लगेंगी।

साल 2015 के ऐतिहासिक पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य यही था कि दुनिया के तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री से काफी नीचे रखा जाए और हर हाल में इसे 1.5 डिग्री के भीतर ही रोकने की कोशिश की जाए।

लेकिन यह 1.5 डिग्री की सीमा 2024 में ही टूट गई थी, जो इतिहास का सबसे गर्म साल दर्ज हुआ। उस साल औसत तापमान पुरानी तय सीमा से 1.55 डिग्री ज्यादा रहा। जुलाई 2023 से दिसंबर 2024 के बीच (केवल एक महीने को छोड़कर) हर महीने तापमान इस सीमा को पार करता रहा।

हालांकि, वैज्ञानिक जब 1.5 या 2 डिग्री की बात करते हैं, तो वे किसी एक साल की गर्मी को नहीं, बल्कि कई दशकों के औसत को देखते हैं। उदाहरण के लिए, 2024 में रिकॉर्ड गर्मी का एक बड़ा कारण ‘अल नीनो’ का असर भी था, जिसके बाद साल 2025 में तापमान थोड़ा घटकर 1.45 डिग्री सेल्सियस पर आ गया था।

लेकिन UNEP की नई रिपोर्ट चेतावनी देती है कि अब हम एक ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जहां हर साल का औसत तापमान लगातार 1.5 डिग्री से ऊपर ही बना रहेगा।

रिपोर्ट के मुताबिक, अगर हम आज की रफ्तार से ही प्रदूषण फैलाते रहे, तो 1.5 डिग्री की सीमा के लिए बचा हुआ ‘कार्बन बजट’ अगले 3 सालों में पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और अगर हम तापमान को वापस 1.5 डिग्री से नीचे लाने की कोशिश भी करें, तब भी कई देशों और समुदायों को ऐसा स्थाई नुकसान हो चुका होगा जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी।

भारत के ऊर्जा विशेषज्ञ और पूर्व जलवायु वार्ताकार अजय माथुर ने नेपाल में आई हालिया तबाही का उदाहरण देते हुए कहा कि यह आपदा एक डरावनी चेतावनी है। उन्होंने कहा कि नेपाल में ग्लेशियर टूटने से आई भयानक बाढ़ यह साफ दिखाती है कि बढ़ते तापमान की कीमत इंसानी जान और उजड़ते परिवारों के रूप में चुकानी पड़ रही है।

माथुर ने कहा, “पेरिस समझौते के बाद देशों के कदमों से प्रदूषण थोड़ा जरूर कम हुआ है—जिससे तापमान में 4 डिग्री की संभावित बढ़ोतरी अब 2.8 डिग्री के आसपास रुकती दिख रही है। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। गर्म होती धरती पर सबसे ज्यादा खतरे में जी रहे लोगों को बचाने के लिए पूरी दुनिया को तुरंत एकजुट होकर आर्थिक और व्यावहारिक मदद देनी होगी।”

रिपोर्ट में यह भी साफ किया गया है कि तापमान को वापस नीचे लाने का दारोमदार ‘हवा से कार्बन सोखने वाली तकनीकों’ (CDR) पर टिका होगा। लेकिन ये तकनीकें अभी उतनी कारगर नहीं हैं। हवा से कार्बन घटाना जरूरी जरूर है, लेकिन यह जहरीली गैसों का उत्सर्जन रोकने का विकल्प नहीं हो सकता।

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जलवायु परिवर्तन और बढ़ती गर्मी का प्रभाव हर उम्र के लोगों पर पड़ता है, लेकिन बुजुर्गों पर इसका असर कहीं अधिक गंभीर होता है। ‘द लैंसेट’ में हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक तापमान में केवल 1.5°C की वृद्धि होने पर बुजुर्गों को उतनी ही असहनीय गर्मी (UHC) का सामना करना पड़ सकता है, जितनी युवाओं को 4°C तापमान वृद्धि की स्थिति में झेलनी पड़ेगी। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।