ब्रिटेन के एक सांसद पर मीटिंग के दौरान एक शख्स ने चाकूओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस घटना में सांसद डेविड की मौत हो गई है, वहीं हमला करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है।

स्काई न्यूज और बीबीसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि ब्रिटिश सांसद डेविड एमेस को शुक्रवार को दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में उनके स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान “कई बार” चाकू मारा गया। स्थानीय पुलिस ने एमेस का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने घटना के बारे में पुष्टि की है। घटना के बाद तुरंत मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद हमलावार को हिरासत में ले लिया गया था।

एसेक्स पुलिस ने एक बयान में कहा कि दोपहर 12:05 बजे के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और एक चाकू बरामद किया है। बयान में कहा गया है, “हम घटना के संबंध में किसी और की तलाश नहीं कर रहे हैं।”

UK Conservative MP David Amess dies after a stabbing attack. He was stabbed "multiple times" during an event in his local constituency in Essex, southeast England: AFP New Agency

सांसद को कई बार चाकू मारा गया था- घटनास्थल पर मौजूद एक स्थानीय पार्षद जॉन लैम्ब ने रॉयटर को बताया। जॉन के अुनसार- “वह अभी भी चर्च में हैं। हमें उन्हे देखने के लिए अंदर जाने की इजाजत नहीं है। यह बहुत गंभीर लग रहा है।”

69 वर्षीय सांसद डेविड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की कंजरवेटिव पार्टी के है। एमेस बेलफेयर्स मेथोडिस्ट चर्च में अपनी नियमित साप्ताहिक बैठक कर रहे थे। इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर पर दी थी।

My next constituency surgery will be taking place on Friday 15th October at Belfairs Methodist Church, 251 Eastwood Road North, Leigh-on-Sea, SS9 4NG.

To book an appointment please email amessd@parliament.uk or call 020 7219 3452 pic.twitter.com/aHhxWPrXXi

— Sir David Amess MP (@amessd_southend) October 12, 2021