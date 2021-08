तालिबान से बचने की जद्दोजहद पड़ी भारी, फ्लाइट से लटके तीन अफगानों की गिरने से मौत

जब जान पर बन आए तो लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। अफगानिस्तान में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। तालिबान का कब्जा होने के बाद लोग खुद को बचाने के लिए प्लेन से लटककर भी देश से बाहर जाने को आमादा हो रहे हैं। ऐसे ही खौफनाक वाकये में तीन लोगों की तब मौत हो गई जब प्लेन आसमान में उड़ने लगा। प्लेन में यहां वहां लटके लोग तिनके की मानिंद नीचे गिरते हुए दिखे।

अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से बड़ी संख्या में लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। इसी बीच काबुल एयरपोर्ट से रवाना हुए एक विमान से तीन यात्री नीचे गिर गए। ये यात्री विमान के अंदर घुसकर जगह नहीं बना पाए थे। इसके बाद ये लटके हुए थे। वहीं, जब विमान ने हवा में उड़ान भरी तो ये लोग आसमान में से नीचे गिरने लगे। घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें तीनों लोगों को गिरते हुए देखा जा सकता है।

राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही हालात बेहद खराब हो चुके हैं। लोग देश छोड़ने के लिए एयरपोर्ट का रुख कर रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर क्रासिंग पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही लोगों के पास बाहर निकलने के लिए कोई जमीनी रास्ता नहीं बचा है। ऐसे में काबुल एयरपोर्ट ही एकमात्र ऐसा जरिया है, जिसके रास्ते लोग वतन छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जा सकते हैं। एयरपोर्ट लोगों की तादाद बढ़ रही है।

Exclusive – The video shows a flight from #Kabul airport where two people are thrown from a plane into the the people's homes. #Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/GlSgjNApJj

Warning-Graphic

Locals while collecting the bodies of three men Clinging to the wheels of the plane that took off from #Kabul airport, they were then fell to the ground near Khairkahana area of Kabul#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/N14U55CZmj

— Aśvaka – آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021