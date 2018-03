‘अब कहां शॉपिंग करने जाऊं’ चुनावों में BJP की जीत पर यूं ली जा रही अमित शाह पर चुटकी

त्रिपुरा, मेघालय और नगालैंड विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर सोशल मीडिया पर लोग खूब मस्ती कर रहे हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, अमित शाह हों या राहुल गांधी, सोशल मीडिया यूजर्स हर किसी पर चुटकी ले रहे हैं। ट्विटर पर मजेदार कमेंट्स, GIFs, Memes की बाढ़ आ गई है। इन्हें देख आपकी की भी हंसी नहीं रुकेगी। एक ट्विटर हैंडल (@AndColorPockeT) पर पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात करते हुए एक फोटो शेयर किया गया और उसके कैप्शन में लिखा, “शाह- त्रिपुरा तो आ गया, अब आपका आदेश हो तो मैं शॉपिंग के लिए मेघालय निकलूं।” वहीं, बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने भी वाम दल पर चुटकी ली। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, “त्रिपुरा में बीजेपी की जीत के साथ; ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ केरल’ (हमारी कोई और शाखा नहीं)।”

ऐसे ही एक और ट्विटर हैंडल (@KyaUkhaadLega) ने भी राहुल गांधी पर चुटकी ली। बता दें, हाल ही में तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं लाए हैं। त्रिपुरा में भाजपा को अजेय बहुमत मिलने के बाद सरकार बनना तय है, जबकि नगालैंड में भाजपा गठबंधन की सरकार बनाने की दिशा में अग्रसर है। वहीं, मेघालय में भी भाजपा गैर-कांग्रेसी दलों को साथ लेकर सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। त्रिपुरा में भाजपा और इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) गठबंधन को 59 सीटों में से 43 सीटों पर जीत मिली। भाजपा की झोली में 35 सीटें आईं, जबकि आईपीएफटी 8 सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब रही। नगालैंड में सत्तारूढ़ नगा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) ने 27 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा की झोली में 11 सीटें आई हैं। वहीं, मेघालय में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने 21 सीटें जीत ली है, जबकि पिछले चुनावों में पार्टी ने 60 में से 29 सीटें जीती थीं। भाजपा की संभावित गठंबधन साझेदार नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) ने 19 सीटें जीत ली हैं। बहरहाल, आप देखिए सोशल मीडिया पर वायरल मजेदार कमेंट्स।

Shah – Tripura to aa gaya, ab aapka aadesh ho to mai shopping ke liye Meghalay niklu ? pic.twitter.com/x8bKW3OhuZ — Jon Yadav (@AndColorPockeT) March 3, 2018

Rahul Gandhi : How many SEATS for you to marry me ? She : 0 #TripuraElection2018 #Meghalaya #Nagaland pic.twitter.com/hKjOdC5Zj1 — Freelance 007 (@James_Beyond) March 3, 2018

With Tripura win for BJP ; “Communist Party of Kerala”(We have no other Branches) — Meenakashi Lekhi (@M_Lekhi) March 3, 2018

This is what happened with congress in Tripura #TripuraElection2018 pic.twitter.com/I2B6H1ChOg — श्री कबूतरुद्दीन प्रसाद फर्नाडीस फूल वाले (@sachya2002) March 3, 2018

RaGa : Sir account kholna hai SBI Tripura: Lunch time hai, baad main aao…. RaGa: I’m Rahul Gandhi ! Congress President !! Banker: Oh ! yeh lo form, kahin to khata kholo bhai…#TripuraElection2018 — The-Lying-Lama (@KyaUkhaadLega) March 3, 2018

BJP and allies forming govts in Nagaland, Tripura and Meghalaya. Congress now ruling only three states in India. Election commission of India should take back National party tag from them. — अंकित जैन (@indiantweeter) March 3, 2018

Tripura BJP will form Government

Nagaland BJP will form Government

Meghalaya @AmitShah ji will form Government. — WINGS OF FIRE (@shenoy70) March 3, 2018

Amit Shah : Jao party fund se 50-100 crore nikaal ke lao PA : Sir itne paise ? Kyun ?? Shah : Jeetne pe apne candidates mein baant denge… PA : Aur kisi state mein haar gaye to ? Shah : To opposition ke candidates mein 😉 — The-Lying-Lama (@KyaUkhaadLega) March 3, 2018

Meanwhile in Italy:

Granny: Mera nanha munna baby kya khayega

Rahul: Granny, Omelette

Granny: But Rahul Baba, anda toh hai nahin

Rahul: Granny wait karo, Tripura se le aata hun, we have got a big andaa there#ToldByNephew — Ra_Bies (@Ra_Bies) March 3, 2018

Sonia Gandhi – Hello.. Dr Batra? Dr Batra – I’m telling this for the last time.. we do hair treatment and not heir treatment. — Bollywood Gandu (@BollywoodGandu) March 3, 2018

Globally popular Aam Aadmi Party failing to get any vote in Nagaland? Can anyone digest this? Modi using EVMs to keep Arvind Ji out of power! — Liberal Of New Delhi (@LiberalsOfDelhi) March 3, 2018

