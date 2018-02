यूपी में एनकाउंटर्स पर ऐसे मौज ले रहे लोग- गंगाजल… सब पवित्र कर देंगे!!!

उत्तर प्रदेश में अपराध कम करने के लिए यूपी पुलिस एनकाउंटर्स को अंजाम दे रही है। यह मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसे लेकर यूपी पुलिस की आलोचना की गई है। इस मुद्दे को लेकर मानवाधिकार संगठन ऐमनेस्टी इंडिया ने पुलिस पर पावर का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक यह मुद्दा गर्माया हुआ है लेकिन इसी बीच कई मजेदार प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। ट्विटर पर लोग इस पर जमकर मौज ले रहे हैं। कोई यूपी पुलिस तो कोई सीएम योगी आदित्य नाथ पर फनी Memes और GIFs शेयर कर रहा है। बता दें एनकाउंटर्स को लेकर राज्य के सीएम योगी आदित्य नाथ भी पुलिस कार्रवाई का कई बार समर्थन कर चुके हैं। हाल ही में गोरखपुर में उन्होंने कहा था कि सुरक्षा की गारंटी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए लेकिन जो लोक बंदूक की नोक पे विश्वास करते हैं उन्हें बंदूक की ही भाषा में जवाब दिया जाएगा।

बहरहाल, हम बात कर रहे थे ट्विटर पर शेयर हो रहे मजेदार कमेंट्स की। इस पर कई फनी कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। ट्विटर यूजर इश्करण सिंह भंडारी (@Ish_Bhandari) ने लिखा, “जेल से बचने के लिए अपराधी पहले प्रभावी लोगों की मदद लेते थे लेकिन अब योगी सीएम हैं तो अपराधी, प्रभावी लोगों की मदद जेल जाने के लिए ले रहे हैं। अभूतपूर्व” । हाल ही में एनकाउंटर के डर से 15 हजार रुपये के एक इनामी बदमाश ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसे लेकर भी मजेदार कमेंट्स देखने को मिले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे ट्विटर यूजर्स ने इस मुद्दे पर मौज ली है।

Now in CM Yogi Govt, using influence to get inside Jails.

Prison is the safest place in UP! #YogiRoxx (PC @Tan_Tripathi ) pic.twitter.com/UmwpoRnnkh

What Yogi Adityanath couldn’t say because of Political Compulsions 😉 pic.twitter.com/Z95aKoZvUa

If you live by the gun, you die by the gun: Yogi Adityanath issues warning to criminals

only those who have lived in UP will understand the value of CM Yogi’s iron fist. Gangajal – sab pavitra kar denge!

