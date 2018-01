ममता संग लंदन गए पत्रकारों ने चुराई चम्मचें, लोगों ने कहा- कोहिनूर का ले लिया बदला

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विदेश यात्रा की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। हाल ही में वह आधिकारिक दौरे पर लंदन गई थीं और उनके साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी थे। चर्चा का कारण सीएम नहीं बल्कि उनके साथ गए वरिष्ठ पत्रकार बन गए हैं। आउटलुक की रिपोर्ट के मुताबिक लग्जरी होटल में VVIPs के लिए आयोजित डिनर में उनके साथ गए पत्रकारों पर चम्मच चोरी करने के आरोप लगे हैं। खबर के मुताबिक, पत्रकारों की यह हरकत होटल की सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गई जिसके बाद चोरी होने का पता लगा। इसमें कई वरिष्ठ पत्रकारों का भी नाम आया है। सबसे पहले टेबल से जिस शख्स ने चम्मच चुराई वह बंगाल के सम्मानित समाचार पत्र के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। पत्रकारों पर लगे ये आरोप सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। लोग जमकर पत्रकारों की खिल्ली उड़ा रहे हैं और जाने-अनजाने सीएम ममता बनर्जी पर भी निशाना साध रहे हैं।

इस घटना पर सोशल मीडिया पर भी कई प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं और मजेदार कमेंट्स सामने आए हैं। टैन (@TanmoySenGupta) नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, “किड्स स्टील मोबाइल्स; एडल्ट्स स्टील चारा; लेजेंड्स स्टील सिल्वर कटलेरी”. वहीं पंकज (@panu_desh) नाम के एक ट्विटर यूजर ने डाइनिंग टेबल पर जंजीर से बंधे चमचों की फोटो ट्वीट की है और उसके कैप्शन में लिखा, “ममता बनर्जी की अगली विदेश यात्रा पर डिनर टेबल की सेटिंग ऐसी होगी।”. इसी तरह से और भी फनी कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। अनुराग मुस्कान ने ट्वीट कर लिखा, “चलो, आज पत्रकारों पर से बिकाऊ होने का दाग धुल गया क्यूंकि पत्रकार अगर बिकाऊ होते तो चम्मच क्यूं चुराते।” इसी तरह से कई और मजेदार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। देखिए इन्हें।

वो हमारा कोहिनूर ले गये, तो कम से कम हम उनका चम्मच तो चुरा ही सकते है। वाह रे मेरे देश के पत्रकार प्राउड ऑफ यु।@MamataOfficial — Vivek Singh (@Vivek2795) January 11, 2018

Dinner table setting for Mamata Banerjee’s next foreign trip @DrGarekar pic.twitter.com/o88DtUtdtN — Pankaj (@panu_desh) January 11, 2018

Kids steal Mobiles

Adults steal Chara

Legends steal Silver Cutlery — Tan (@TanmoySenGupta) January 10, 2018

I guess the bhodro journalists accompanying #didi stole silver cutlery to eat #BanglarRosogolla.. — Chaula Bara (@NitiBakya) January 10, 2018

Children in rich families are born with silver spoons in their mouths. Well, Didi’s journalists’ children are born with foreign silver spoons. — Mr. Bun (@MrFunyMan) January 10, 2018

Silver spoon journalists. We also have many silver spoon politicians. — Balaji Subramanian (@balajinodo78) January 10, 2018

Senior Journalists accompanying Mamata Didi in London steal silver forks, spoons etc.

Well, now we know why some journalists speak with forked tongues. — TheOddfather101 (@TheOddfather101) January 10, 2018

चलो, आज पत्रकारों पर से बिकाऊ होने का दाग़ धुल गया क्यूंकि पत्रकार अगर बिकाऊ होते तो चम्मच क्यूं चुराते. — Anuraag Muskaan (@anuraagmuskaan) January 10, 2018

@MamataOfficial Ma’am, please name those journalists who stole silver cutlery in London during Official Dinner Meet & brought shame to India — Rohit Prasad (@RohitPrasad_1) January 10, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App