सोशल मस्ती: अमिताभ बच्चन के फॉलोअर्स घटने पर ट्विटर यूजर्स ने ऐसे लिए मजे!!!

मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर फालोअर्स घटने की खबरें सुर्खियों में है। उनके ट्विटर फॉलोअर्स की संख्या 3.3 करोड़ से अचानक घटकर 3.29 करोड़ हो गई। अभी तक वह ट्विटर पर बॉलीवुड के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्टार थे लेकिन अब शाहरुख खान उनसे आगे निकल गए हैं। इस पर अमिताभ ने बुधवार को ट्वीट कर कहा था, “ट्विटर, आपने मेरे फालोअर की संख्या घटा दी। हा हा… यह मजाक है। अब समय है आपसे विदा लेने का। इस यात्रा का शुक्रिया। इस समुद्र में और भी कई मछलियां हैं जो अधिक रोचक हैं।” अमिताभ बच्चन के फोलोअर्स घटने की खबरों पर कई फनी कमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं। लोग इस बात पर जमकर मजे ले रहे हैं। कोई मजेदार स्पूफ फोटो, वीडियो तो कोई GIFs शेयर कर रहा है।

ट्विटर हैंडल @iamsrktheking ने फिल्म ‘बाजीराव मस्तानी’ से प्रियंका चोपड़ा का एक डायलॉग शेयर किया। इसके अलावा @Buy1GetNone ट्विटर हैंडल ने कई फनी Memes भी शेयर कीं। इसके अलावा अमिताभ बच्चन के फैन्स ने उनका समर्थन किया। वहीं कुछ लोग शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन की तुलना भी करने लगे। बता दें अमिताभ सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्टार थे। अन्य सुपर स्टार्स की बात करें तो सलमान खान के ट्विटर पर 3.07 करोड़; आमिर खान के 2.28 करोड़; प्रियंका चोपड़ा के 2.16 करोड़ और दीपिका पादुकोण के 2.3 करोड़ फॉलोअर्स हैं। वहीं शाहरुख खान 3.3 करोड़ फॉलोअर्स के साथ अमिताभ से आगे निकल गए हैं। बहरहाल आप देखिए सोशल मीडिया पर लोगों ने इस मुद्दे पर कैसे लिए मजे।

T 2599 – TWITTER ..!!!?? you reduced my number of followers .. !!??HAHAHAHAHAHAHA .. !! thats a joke .. time to get off from you .. thank you for the ride .. .. there are many ‘other’ fish in the sea – and a lot more exciting !! pic.twitter.com/85c15pDif4 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) January 31, 2018

Amitabh Bachchan to SRK when SRK crossed his Twitter followers to become the most followed Indian Actor pic.twitter.com/LTSJOGV78i — BOBBEY (@iamsrktheking) January 31, 2018

seems to be @Twitter vs @SrBachchan #wearewithamitabhbachchan #IamWithAmitabhBachchan come on Amitabh Bachchan fans !!! get Amitabh back to 33m followers !!! pic.twitter.com/hQWLftWgln — Amitabh Bachchan Fan (@OneManIndustry) February 2, 2018

itna toh Taimur bhi nahi rota hoga jitna Amitabh Bachchan followers ke liye ro rahe hain — zaynushka (@CineCaffeine) February 2, 2018

And all the recent twitter users right now pic.twitter.com/7un2AXTS4U — A.T.O.M (@AtomSnoop) January 31, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App