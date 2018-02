सलमान खान ने कहा मुझे लड़की मिल गई, टि्वटर यूजर्स ने लिए मजे- टाइगर जिंदा था!

सलमान खान आज सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है और इसकी वजह है उनके नए ट्वीट्स। सलमान ने आज अपने ट्वीट में लिखा, “मुझे लड़की मिल गई।” बस! इसके बाद तो कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई। लोगों को लगा की भाईजान अब जल्दी ही शादी करेंगे और इसका ऐलान उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए कर दिया है। फैन्स ने उन्हें ट्विटर पर शादी की एडवांस बधाई देना शुरू कर दी। लेकिन अपने दूसरे ट्वीट में सलमान ने सभी फैन्स की उम्मीदें तोड़ दी। दरअसल उन्होंने मजाक में यह ट्वीट किया था। अपने दूसरे ट्वीट में एक्ट्रेस वरीना की फोटो शेयर कर उन्होंने बताया कि “मुझे लड़की मिल गई” से उनका मतलब था, उन्हें आयुष शर्मा की फिल्म के लिए लड़की मिल गई। बहरहाल सलमान को शादी के लिए लड़की तो नहीं ही मिली लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स को मौज लेने के लिए जबरदस्त मुद्दा मिल गया।

सलमान के दोनों ट्वीट्स पर काफी फनी कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। लोगों ने जमकर इस पर मजे लिए हैं। कई फनी फोटोज और GIFs भी शेयर की गई हैं। हद तो तब हो गई जब कंडोम बनाने वाली कंपनी ड्यूरेक्स ने भी इस पर मौज ले ली भी है। ड्यूरेक्स ने सलमान खान के लड़की मिल गई वाले ट्वीट पर उन्हें शुभकामनाएं दे डाली। एक ट्विटर हैंडल @KyaUkhaadLega ने लिखा, “Hope you are not in Thailand. Check kar lena ek baar…” वहीं @_funtoosh_ ट्विटर हैंडल ने लिखा, “Din mei Daaru pi ke tweet”. ऐसे कई लोगों ने फनी कमेंट्स किए हैं जिन्हें पढ़कर आपकी हंसी तो रुकने से रही है। तो चलिए एक नजर डालते हैं उन फनी कमेंट्स पर।

Tiger Zinda Tha. https://t.co/x41O8lLgcS — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) February 6, 2018

Virgin sallu भाई की तपस्या टूट गयी — Funtoosh (@_funtoosh_) February 6, 2018

Congrats Salman , Link her Aadhaar card with your Aadhar card ~ Modi https://t.co/6bnBGwjbdj — Md Asif Khan (@imMAK02) February 6, 2018

Salman : Mujhe Ladki mil gayi Arbaz & Sohail: Wah. Ab do do pocket money aayegi. Ncho BC. pic.twitter.com/aciBhZPMSK — LolmLol (@LOLiyapa) February 6, 2018

Salman: Mujhe ladki mil gayi. Salim: Ab ek achchi si script bhi dhoond le beta.. — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) February 6, 2018

Hope you are not in Thailand. Check kar lena ek baar… — The-Lying-Lama (@KyaUkhaadLega) February 6, 2018

Ladki nahi Aunty hogi, dekh lo ache se — Intellectual Taimur (@wallaAlhabiba) February 6, 2018

