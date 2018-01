‘घर के गुप्ता’ को क्यों नहीं दिया टिकट! राज्यसभा टिकट बंटवारे पर ऐसे उड़ रहा AAP नेताओं का मजाक

राज्य सभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। 16 जनवरी को राज्य सभा का चुनाव होना है, जिसमें दिल्ली की तीन सीटें हैं। आप ने जिन उम्मीदवारों को चुना है, वे हैं- संजय सिंह, नारायण दास गुप्ता और सुशील गुप्ता। इन तीन नामों के ऐलान के बाद पार्टी नेता कुमार विश्वास और आशुतोष का पत्ता कट गया है। संजय सिंह 1आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। एनडी गुप्ता 2 साल से पार्टी के सीए हैं और सुशील गुप्ता एक चैरिटेबल स्कूल चलाते हैं। बुधवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इनके नामों की घोषणा की। आम आदमी पार्टी की इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर भी पार्टी की खूब चर्चा हो रही है।

ट्विटर यूजर्स जमकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का मजाक बना रहे हैं। कई मजेदार ट्वीट्स, फनी कमेंट्स, स्पूफ फोटोज और वीडियो देखने को मिल रहे हैं। कई मीम्स भी खूब वायरल हो रहे हैं। The Skin Doctor नाम के एक ट्विटर यूजर ने एक फनी मीम शेयर की जिसमें कुमार विश्वास को पिटते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा एक मीम खूब वायरल हो रहा है। इस मीम में उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग-उन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने परमाणु बमों के बारे बोल रहे हैं और आखिर में अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आते हैं कि बम का बटन दबाकर देख लो, वोट बीजेपी को ही जाएगा। इसी तरह से कई और फनी फोटोज शेयर हो रही है।

Arvind Kejriwal appointed @SanjayAzadSln as Rajya Sabha candidate of AAP, at the expense of @DrKumarVishwas . How it unfolded… pic.twitter.com/BetNARD4Kh — The Skin Doctor (@theskindoctor13) January 3, 2018

You forgot Second in-house Gupta, aka Shekhar Coupta — Gokul (@arungokulvs) January 3, 2018

A Gupta in the party is better than two Guptas in RS — Shivam (@Shivamda) January 4, 2018

In-house gupta is busy playing with mogu so Kejriwal gave him a slip — kim(@samkoool99) January 3, 2018

#MaharashtraBandh Kim Jon Un: I have a Nuclear button at my desk… Trump: I have a bigger nuclear button at my desk… Kejriwal: Press karke dekh lo, BJP ko vote jayega!! Copy is But Truth

If Agreed Then Retweet#CongDalitDrama — Sambit Patra (@DrSambitPatra) January 3, 2018

