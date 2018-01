‘पद्मावत’ देखने थिएटर्स में ऐसे जाएंगे लोग! सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ट्विटर यूजर्स ने दिखाया अपना टैलेंट

सुप्रीम कोर्ट का विवादों में घिरी फिल्म ‘पद्मावत’ को लेकर गुरुवार को दिया गया फैसला इस फिल्म के निर्माताओं के लिए राहत की खबर लाया है। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित, दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह स्टारर ‘पद्मावत’ की स्क्रीनिंग पर 4 राज्यों ने बैन लगा दिया था। मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान सरकार ने फिल्म पर बैन लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्य सरकारों के फैसले को पलटते हुए फिल्म को देशभर में रिलीज करने का फैसला दिया है। पद्मावत फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होनी है। बैन हटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है। फिल्म को रिलीज होने से नहीं रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार फिर से फिल्म को लेकर ट्विटर पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है।

सोशल मीडिया पर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसला का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ इस पर आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन साथ ही कई फनी कमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं। लोग मजेदार मीम्स, स्पूफ फोटोज और GIF शेयर कर रहे हैं। कोई कमेंट कर रहा है कि कर्णी सेना अब मिठाई बांटेगी तो कोई मजेदार कैप्शन्स के साथ फोटोज पोस्ट कर रहा है। कुछ ट्विटर यूजर्स GIF शेयर कर कर्णी सेना का मजाक बना रहे। लोग कैसे इस मुद्दे पर मौज ले रहे हैं यह आप इन कमेंट्स में समझ सकते हैं। लीजिए इन फनी रिएक्शन्स का मजा।

Karni Sena’s reaction after SC clears ban on #Padmavat in all four states pic.twitter.com/zfLV2JQcFK

— Abhay Kanwar (@uglytruth555) January 18, 2018