मोदी बोले TOP यानी टमाटर-आलू और प्याज, लोग बोले- बेसन में डाल पकौड़े बना लें!

कर्नाटक के बेंगलुरु में रविवार (4 फरवरी) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली के दौरान एक नए परिवर्णी शब्द का इस्तेमाल किया। बीजेपी की परिवर्तन रैली के दौरान उन्होंने कहा कि किसान उनकी “TOP” प्राथमिकता है। TOP से उनका मतलब था, ‘Tomato, Onion, Potato’ यानी टमाटर, प्याज और आलू की उगाही करने वाले किसान। पीएम मोदी अपनी इस परिवर्णी शब्द शैली के लिए काफी मशहूर हैं। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस शैली का इस्तेमाल किया हो। इससे पहले वह JAM (जन धन, आधार, मोबाइल), RSVP (गांधी परिवार, राहुल, सोनिया, वाड्रा, प्रियंका) औरIT + IT + IT (इंडियन टेक्नोलॉजी+इंडियन टैलेंट+इंडिया टुमॉरो) और कई ऐसे उदाहरण दे चुके हैं। इस बार उन्होंने “TOP” कहा लेकिन सोशल मीडिया को यह शायद पसंद नहीं आया।

इसीलिए पीएम मोदी के “TOP” की लोग ट्विटर पर जमकर खिल्ली उड़ा रहे हैं। कई लोगों ने तो इसे पीएम मोदी के पकौड़े बेचने को रोजगार बताने वाली बात से भी जोड़ दिया। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि TOP यानी टमाटर-आलू और प्याज को बेसन में डाल पकौड़े बना लेने चाहिए! जहूर (@AbidiTweetS) नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, “TOP को बेसन में मिला लें ताकि यह एक अच्छा पकोड़ा बन जाए। 2019 चुनाव में टाईम पास के लिए यह बढ़िया स्नैक बन जाएगा।” ऐसे ही सतीश कपूर (@SatishKapur4) ने लिखा, “T से टेरिफिक, O से अनियन P से पकौड़ा, मोदी TOP अब कर्नाटक में भी भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध।” लोगों ने कई और मजेदार कमेंट्स किए जिन्हें पढ़कर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। यहां देखिए वे मजेदार कमेंट्स।

Mix them well (TOP) with besan so that it can become a good PAKODA.

This will be a perfect time pass snack for you after 2019 gen elections. — Dr. Zahoor Abidi (@AbidiTweetS) February 4, 2018

#KarnatakaTrustsModi T- for Terrific O- for Onion P- for Pakora Modi’s TOP now available in Karnataka with heavy discount.. — Satish Kapur (@SatishKapur4) February 4, 2018

2019 – Onion Potato Tomato OUT Mooli Orange Dates Imli! — Inquisitive Silence (@inquisitiveSile) February 5, 2018

All three ingredients of Pakodas… Maybe PM Modi is expounding a revolutionary economic theory.

Nah!

It’s POT! pic.twitter.com/fwMqfcNI4p — Chirag (@chirag) February 4, 2018

Now that we know for Narendra Modi, TOP means Tomato Onion Potato, we can decode his many statements and tweets pic.twitter.com/r855iPiuOb — Joy (@Joydas) February 4, 2018

Now we know know why Narendra Modi failed to tackle Pakistan Sponsored terrorism, provide employment, prevent Farmers suicide, Stop crime against women, improving economy inspite of keeping these as “TOP Priority” as for him “TOP” means “Tomato, Onion & Potato” Priority.

pic.twitter.com/IZl8qQJefL — Invincible (@i_me_my5elf) February 4, 2018

Now I understand bhakth who said, Modi is the Top PM in 70 years… I kept arguing with them without realising that we were on the same page! https://t.co/CsZq0zoHuo — vijayvithal (@jahagirdar_vs) February 4, 2018

TOP .. Tomato + onions + Potato= Pakora Priority — Guess what (@2GuessWhat4) February 4, 2018

