सुप्रीम कोर्ट का फैसला: ग्रीन पटाखों और 8 PM पर यूं मौज ले रहा सोशल मीडिया

Supreme Court Verdict on Firecrackers Ban in India: कम उत्सर्जन वाले ‘‘हरित’’ पटाखों की बिक्री और निर्माण को लेकर उच्चतम न्यायालय के फैसले का मंगलवार को पर्यावरण और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने स्वागत किया। कुछ ने इसे जहां ‘‘शानदार’’ निर्णय करार दिया वहीं दूसरों ने कहा कि समय आ गया है कि समाज ‘‘ज्यादा जवाबदेही’’ से धार्मिक उत्सवों को मनाए। पटाखों पर उच्चतम न्यायालय ने जहां पटाखों की ध्वनि तीव्रता की सीमा तय की जिसे देश भर के बाजारों में बेचा जाएगा वहीं इसने अपने फैसले में दिवाली और अन्य त्योहारों पर रात आठ बजे से दस बजे तक दो घंटे पटाखे जलाने का समय तय किया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के साथ काम कर चुके पर्यावरण वैज्ञानिक डी. साहा ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि अधिकारियों को सुनिश्चित करना है कि नियमों का कड़ाई से पालन हो, खासकर पटाखा निर्माण के स्तर पर।

उच्चतम न्यायालय के इस फैसले की सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा है और लोग जमकर मजे ले रहे हैं। ट्विटर यूजर्स ने ‘हरित’ पटाखे जलाने और सिर्फ रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने के आदेश पर जमकर मजे लिए हैं। हरे पटाखों पर लोगों ने अपने-अपने अंदाज में मजे लिए। किसी ने हरे रंग के Hari sutli bomb की तस्वीरें शेयर कर मौज ली तो किसी ने Green Color Torch Crackers उड़ाने की बात की। वहीं आशीष तोमर (@ashishtomar_ash) नाम के एक ट्विटर हैंडल ने तो हद कर दी। आशीष ने ‘हरे रंग’ की एक मिसाइल की फोटो शेयर कर इस पर चुटकी ली। आशीष ने मिसाइल की फोटो शेयर कर ट्वीट में लिखा, “#SupremeCourt ने सिर्फ हरे पटाखे जलाने को कहा है। मेरा प्लान इस हरे पटाखे को सुप्रीम कोर्ट परिसर में जलाने का है और मैं रात 8 से 10 बजे की समय सीमा का भी ध्यान रखूंगा।” ऐसे ही कई Memes और फनी स्पूफ फोटोज शेयर हो रहे हैं। लोगों ने कुछ ऐसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मौज ली है।.

Sc – Burst only green fire crackers between 8pm to 10pm and be safe.

#SupremeCourt has allowed “green” crackers only.

I’m planning to “fire” this green Cracker at SC premises this Diwali

And yes, I’ll maintain the time limit of 8-10pm#firecrackers pic.twitter.com/yArUpw3CER

— ॐAshish Tomarॐ (@ashishtomar_ash) October 23, 2018