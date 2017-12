सोशल मस्ती: नहीं मिला न्योता तो विराट-अनुष्का के रिसेप्शन वेन्यू की बिजली काटने पहुंचे केजरीवाल!

इन दिनों विराट-अनुष्का की खूब चर्चा है। वजह? दोनों की शादी हो चुकी है। मीडिया चैनल्स, अखबर की सुर्खियां या फिर न्यूज वेबसाइट्स, हर तरफ विराट-अनुष्का की चर्चा है। दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। 11 दिसंबर को दोनों ने इटली के टस्कनी में आलीशान होटल बोर्गो फिनोशिएटो होटल में शादी रचाई। शादी के बाद मौका था रिसेप्शन का जो दिल्ली में एक दम शाही अंदाज में सेलिब्रेट किया गया। गुरुवार को ‘विरुष्का’ के रिसेप्शन में शिरकत करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। पीएम मोदी ने गुलाब भेंट कर दोनों को शादी की शुभकामनाएं दी। बहरहाल, हम बात कर रहे थे ‘विरुष्का’ के ग्रैंड रिसेप्शन की सोशल मीडिया पर छाई चर्चा की। ‘विरुष्का’ की फैन फॉलोइंग कितनी जबरदस्त है इसे बताने की जरूरत नहीं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी की शिरकत के बाद ग्रैंड रिसेप्शन की चर्चा सोशल मीडिया पर न हो यह तो असंभव है।

ट्विटर पर रिसेप्शन की खूब चर्चा हो रही है और इसी बीच कई मजेदार कमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ ‘विरुष्का’ के फैन्स सोशल मीडिया पर बधाई-शुभकामनाएं दे रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ ट्विटर यूजर्स इस पर चुटकी भी ले रहे हैं। कई फनी स्पूफ फोटोज देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ट्विटर यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। विराट-अनुष्का के रिसेप्शन पर केजरीवाल ट्विटर पर ट्रोल हो गए। इसके अलावा ट्रोलर्स के निशाने पर विजय माल्या भी आए और दिल्ली की स्मॉग भी खूब चर्चा में रही। वहीं कुछ ट्विटर यूजर्स ने पीएम मोदी के शिरकत करने पर भी मजे लिए। कैसे? यह आप इन फनी कमेंट्स-फोटोज को देखकर समझ जाएंगे और हंसी से लोटपोट भी हो जाएंगे।

Vijay Mallya spotted outside #VirushkaReception with a fake invitation card. pic.twitter.com/Olgmb0rdnt — Godman Chikna (@Madan_Chikna) December 21, 2017

PM Narendra Modi Was At #VirushkaReception To Link Their Marriage Certificate To #Aadhaar.pic.twitter.com/WWtZAZqKjx — Sir Ravindra Jadeja (@SirJadeja) December 21, 2017

Meanwhile Waiting For OLA After #VirushkaReception. pic.twitter.com/3Zy2lYCKgc — Sir Ravindra Jadeja (@SirJadeja) December 21, 2017

Virat Anushka looking stunning at their reception in Delhi #VirushkaReception pic.twitter.com/uUKevi7DB1 — Sand-d Singh (@Sand_In_Deed) December 21, 2017

manyavaar ki ad hai ya reception. seriously confused. pic.twitter.com/8k28kepxk7 — Singha butterfly effect (@heisenjit) December 21, 2017

