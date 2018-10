Happy Dussehra 2018 Wishes Images, Quotes, Pics, Messages, SMS, Status, Wallpapers, Shayari, Status, Greetings in Hindi: विजयादशमी की धूम पूरे देश में है। विजयादशमी के साथ ही नवरात्र की समाप्ति हो गई है। नवरात्र में नौ दिनों तक श्रद्धालुओं ने माता दुर्गा के नौ अलग-अलग रुपों की पूजा-अर्चना की और सुख, शांति तथा समृद्धि की कामना भी की। नवरात्र के समापन के साथ ही अब विजयादशमी में रावण दहन को लेकर लोगों में उत्साह है। देश भर में अलग-अलग स्थानों पर रावण दहन को लेकर तैयारियां की गई हैं। मान्यताओं के मुताबिक इस दिन हिंदुओं के भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था।

तब ही से हर साल रावण वध की परंपरा चली आ रही है। यह भी कहा जाता है कि विजयादशमी का पर्व कौरवों पर पांडव की जीत का प्रतीक है। रावण वध को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना गया है। इधर सोशल मीडिया पर भी विजयादशमी को लेकर हलचल बढ़ गई है। रावण को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के फनी MEMES और जोक्स शेयर किये जा रहे हैं।

