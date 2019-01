तो अब यह तय हो चुका है 2019 के चुनावी दंगल में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ ताल ठोकेंगे। मायावती और अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का ऐलान कर दिया। राजनीतिक गलियारे में इस गठबंधन की काफी चर्चा हो रही है। लेकिन सोशल मीडिया पर भी इस गठबंधन को लेकर हलचल तेज है। ट्विटर पर कई लोग एसपी-बीएसपी गठबंधन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई तरह के जोक्स और MEMES भी शेयर किये जा रहे हैं।

कुछ लोगों का कहना है कि इस गठबंधन के बाद ‘दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत कुछ सहना पड़ेगा।’ तो वहीं कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि वैसे यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ‘गेस्ट हाउस’ में करनी चाहिए थी। वहीं कुछ ट्विटर यूजर्स का कहना है कि ‘प्रधानमंत्री की वजह से ना सिर्फ दो दशकों की दुश्मनी भी खत्म हो गई है बल्कि दोनों बबुआ और बुआ के बीच रिश्तेदारी भी हो गई है।’

today morning i got the cycle, now looking for the elephant #SPBSPalliance #Lucknow pic.twitter.com/bOeCTX5zGP

— Vandana (@Vandana5) January 12, 2019

Perhaps for the first time, we can see the CIRCUS in UP with the ELEPHANT riding on the BICYCLE.. its going to be real FUN #SPBSPAlliance pic.twitter.com/mWbTqyNMwa — Subba Rao (@yessirtns) January 12, 2019

बहरहाल आपको बता दें कि लखनऊ स्थित ताज होटल में हुई एक साक्षा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसपा सुप्रीमो ने इस गठबंधन का ऐलान किया। गठबंधन के तहत दोनों पार्टियां 38-38 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। अन्य दो सीटें अन्य पार्टियों के लिए छोड़ी गई हैं। जबकि अमेठी और रायबेरली में गठबंधन पार्टी ने कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारने का भी ऐलान किया है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App