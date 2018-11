‘योगी आदित्यनाथ को बुला लें’, बेटे के जन्म पर सानिया मिर्जा को मिले ढेरों फनी सलाह

देश की टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा मां बन चुकी हैं। सानिया मिर्जा ने हाल ही में बेटे को जन्म दिया है। सानिया के मां बनने के बाद भारत और पाकिस्तान की कई बड़ी हस्तियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। सानिया मिर्जा और शोएब ने साल 2010 में शादी की थी। यह उनका पहला बच्चा है। प्रेग्नेंसी के दौरान एक साक्षात्कार में सानिया मिर्जा ने कहा था कि वो अपने बच्चे के नाम के साथ मिर्जा और सानिया सरनेम जोड़ेंगी।

अब मां बनने के बाद सानिया मिर्जा के बच्चे के नाम को लेकर सोशल मीडिया पर भी यूजर्स आपस में खूब चर्चा कर रहे हैं। कई लोगों ने सानिया मिर्जा और शोएब मलिक को पेरेंट्स बनने पर बधाई दी है तो कुछ लोग इसपर तरह – तरह के जोक्श भी शेयर कर रहे हैं। एक यूजर ने सानिया के बेटे के नाम को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि उनके नामकरण के लिए योगी आदित्यनाथ को बुलाना पड़ेगा।

It’s like India vs Pakistan match ends in a tie!!! Both countries are happy!!!

They should name their baby as “Border”

India wale Mama bane and Pakistan wale Kaka #BabyMirzaMalik pic.twitter.com/UxdYrW1OP0 — Rj Devang (@rj_devang) October 30, 2018

How lucky that future baby will be :

He will celebrate two independence days!

He will be tension free on Pakistan vs India matches #BabyMirzaMalik — MOMINA SARWAR (@iamhafeezgirl) April 23, 2018

बहरहाल आपको बता दें कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक ने अपने बेटे का नाम इजान मिर्जा मलिक रखा है। दोनों खिलाड़ियों के प्रशंसकों ने उन्हें खूब बधाई संदेश भी भेजे हैंं।

