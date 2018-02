शेयर बाजार में डूबे 5 लाख करोड़ लेकिन टि्वटर यूजर्स की मौज, बोले- चाय, पकौड़ों पर फोकस का असर

शेयर बाजार में मंगलवार को मंदी देखने को मिली। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 561.22 (1.61%) पॉइंट की गिरावट के साथ 34,195.94 अंक पर बंद हुआ था। इसके अलावा मंगलवार को खुलते ही सेंसेक्स 1,000 पॉइंट नीचे चला गया था। शेयर बाजार की गिरावट सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में रही। लोग इस मुद्दे पर भी मौज लेने से नहीं चूके। कोई चाय-पकौड़ा को लेकर पीएम मोदी की आलोचना कर रहा है तो कोई अरुण जेटली के बजट को ‘खिलजी बजट’ बता रहा है जिसे देखकर सेंसेक्स और निफ्टी ने ‘जौहर’ कर लिया। ट्विटर यूजर अतुल खतरी (@one_by_two) ने लिखा, “सेंसेक्स के गिरने की वजह संसद में हमारे नेताओं की चाय-पकौड़ा पर होने वाली चर्चा है।”

अतुल खतरी के इस ट्वीट पर कई मजेदार रिएक्शन्स देखने को मिले। लोगों ने जमकर केंद्र सरकार की खिल्ली उड़ाई। वहीं मोक्ष मेहता (@mokshakbm) ने शेयर बाजार की गिरावट को फिल्म ‘पद्मावत’ से जोड़ दिया। मोक्ष ने लिखा, “SENSEX and NIFTY had committed JAUHAR after seeing ARUN KHILJI’s BUDGET”. लोगों ने इस पर भी जमकर मजे लिए। इसके अलावा ट्विटर पर और भी कई मजेदार प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। आप भी लीजिए इन फनी कमेंट्स, GIFs, फोटोज-वीडियोज के मजे और ठहाके लगाकर हंसे।

The reason #sensex is falling because our politicians are discussing chai & pakoras in Parliament — Atul Khatri (@one_by_two) February 6, 2018

You dnt have to worry about sensex fall when you don’t invest at all. pic.twitter.com/o8AI5hQott — Ashu (@muglikar_) February 6, 2018

#Sensex

Small businessman crying after loss in share market. pic.twitter.com/mdaoVAYteQ — नया पकौड़ा विक्रेता (New pakoda seller) (@softhearthuman0) February 6, 2018

When someone says, “aur laga stock market mein paise, doob gaye na” #Sensex pic.twitter.com/ZkToMWQ13Q — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) February 6, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App