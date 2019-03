देश में चारों ओर चुनाव का माहौल बना हुआ है। फिर चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या फिर गांव मोहल्ले का नुक्कड़..हर जगह राजनीति की चर्चा आम है। 11 अप्रैल से चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने जा रही है। इस चुनावी समर में जहां नेताओं के भाषणों का शोर है तो वहीं बाजार में भी चुनावी रंग चढ़ गया है। दरअसल मोदी साड़ी, मोदी टीशर्ट के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाली बिंदी मार्केट में आ गई है। इस बिंदी के पैकट पर एक तरफ बीजेपी का चुनाव चिन्ह छपा है तो एक तरफ पीएम मोदी की तस्वीर। बीच में एक जगह लिखा है पारस फैंसी बिंदी। अब ये सही में मार्केट में आई है या फोटोशॉप है इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते लेकिन ये बिंदी सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। लोग बिंदी की तस्वीरें शेयर करते हुए बीजेपी के मजे ले रहे हैं। वहीं बहुत से लोग इस बिंदी की तस्वीर शेयर करते हुए विपक्ष के समर्थकों पर निशाना भी साध रहे हैं।

कुछ यूजर्स ने लिखा कि मोदी के भक्तों के मोदीजी बिंदी आ गई है, आगे और क्या-क्या होगा भगवान ही मालिक है। एक अन्य यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा- ये लो जी आ गई बिंदी वो भी मोदी जी वाली, चुनाव के दिन पारस बिंदी लगा कर जाना। लोगों को भी पता चले भाजपा वालो हो। कुछ अन्य यूजर्स ने मजे लेते हुए लिखा- वैसे ये भी 70 सालों में पहली बार हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर कभी साड़ी पर तो कभी बिंदी की पैकिंग पर दिखाई दे रही है..मोदी है तो मुमकिन है।

Modi kisi ke mathe ki bindi nahi ban saka but advertisement me to kar diya Gujarat model Ka naya sant… https://t.co/TTFA8UmWHW

So the Paytm brand ambassador is now the face of Paras Fancy Bindi too. #ModiHaiTohMumkinHai pic.twitter.com/NLsu3FjKV7

— Md Salim (@salimdotcomrade) March 28, 2019