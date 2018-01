AAP विधायकों पर खतरे से ट्रोल्स की मौज, देखें सीएम केजरीवाल पर कैसे चुटकियां ले रहे टि्वटर यूजर्स

चुनाव आयोग की ओर से आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करार देने के मामले में सोशल मीडिया पर लोगों की खूब प्रतिक्रिया देखने को मिली। आयोग के फैसले से आम आदमी पार्टी पर मुसीबत छाई देख लोगों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की भी खूब मौज ली, उनके पुराने वीडियो वायरल कर निशाना साधा। चुनाव आयोग की ओर से 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में पार्टी को दिल्ली हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील से पूछा है कि क्या आयोग ने राष्ट्रपति को इस तरह की कोई सिफारिश की है ?

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने मार्च 2015 में 21 आप विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था। युवा अधिवक्ता वकील प्रशांत पटेल ने इस मामले को ऑफिस ऑफ प्राफिट यानी लाभ का पद बताकर राष्ट्रपति से शिकायत कर 21 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी। जिसे संज्ञान में लेते हुए राष्ट्रपति ने मामला चुनाव आयोग को भेजा और फिर आयोग ने मार्च 2016 में 21 आप विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। मामले की सुनवाई शुरू हुई, अब जाकर आयोग ने ऑफिस ऑफ प्राफिट का मामला सही पाए जाने पर 21 में से 20 विधायकों को अयोग्य करार दिया है।

ट्विटर पर कैसी-कैसी प्रतिक्रियाः टीवी एंकर ने जागृति शुक्ला ने लिखा- चुनाव आयोग ने मामले को राष्ट्रपति कोविंद को भेज दिया है। केजरीवाल इस्तीफा देंगे या फिर कहेंगे कि ये सब मोदी ने किया है ?

#AAP Ke #PAAP

EC disqualifies 20 AAP MLAs for holding #OfficeOfProfit as Parliamentary Secretaries and sends recommendation to #PresidentKovind to issue the final order

President is bound by the #ElectionCommission‘s advice

Will #Kejriwal Ji Resign or will he again say this

सीमा चौधरी ने केजरीवाल का पुराना वीडियो ट्वीट किया, जिसमें वह कहते दिख रहे हैं कि- ‘‘ इस कुर्सी के अंदर कुछ न कुछ समस्या है, जो इस कुर्सी पर बैठता है, वही गड़बड़ हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं, इस आदोलन से जब विकल्प निकलेगा, वो लोग जब कुर्सी पर बैठेंगे, वह न गड़बड़ करने लगेंगे, यह चिंता है मुझे ”