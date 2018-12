प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार की शाम अंडमान-निकोबार पहुंचें थे। इस यात्रा के दौरान सोशल मीडिया में उनके नए लुक की चर्चा जोरों पर रही। दरअसल पीएम मोदी ने यहां मुंडू पहना था। मुंडू दक्षिण भारत में पहनने वाला एक पारंपरिक परिधान है। प्रधानमंत्री ने अपने इस नए लुक की तस्वीर अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट भी की। इस तस्वीर के साथ लिखा, “प्राकृतिक रूप से सुंदर पोर्टब्लेयर की सुबह…सूर्योदय और पांरपरिक पोशाक। स्वतंत्रता संग्राम के बहादुर नायकों के बारे में सोचते हुए जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया।” तस्वीर में प्रधानमंत्री हाथों में कुछ डायरी और लिफाफे भी पकड़ रखे हैं। पीएम मोदी की यह तस्वीर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने तस्वीर और पीएम मोदी की तारीफ की तो वहीं कुछ यूजर्स ऐसे भी थे जो इस तस्वीर पर उनकी चुटकी लेने लगे।

एक यूजर ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीसी कर ही रहे हैं। इस यूजर ने ये भी लिखा कि पीसी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि पी चिदम्बरम। इस यूजर ने पीएम की तस्वीर के साथ पी चिदम्बरम की तस्वीर भी शेर की।

पीएम मोदी के नए लुक पर दूसरे यूजर्स ने मजे लेते हुए लिखा कि, ‘पीएम कॉपी कैट हैं। नेहरू जैकेट से राजीव गांधी के सूट तक और अब पी चिदम्बरम का।’

पीएम की फोटो पर और भी फनी कमेंट्स आए। देखिए लोग कैसे मुंडू में प्रधानमंत्री की फोटो पर चुटकी ले रहे हैं।

As things are not going in his favour, Saheb ji changed his get up trying to paint on people's opinion.

— Jaganony (@JAGANONY) December 31, 2018