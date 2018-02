श्रीदेवी की मौत: बाथटब में लेटा रिपोर्टर, लोगों ने कहा- शुक्र है हिट एंड रन केस कवर नहीं कर रहे

अभिनेत्री श्रीदेवी की मृत्यु पर भारतीय मीडिया द्वारा हो रही कवरेज की काफी आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया पर आम जनता से लेकर एक्सपर्ट्स तक न्यूज चैनल्स की कवरेज को खरी-खोटी सुना रहे हैं। वहीं एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर ने तो हद ही कर दी। उसने जिस तरह श्रीदेवी की मृत्यु पर रिपोर्ट की है उसे देख आप हैरान तो होंगे ही लेकिन साथ ही आपकी हंसी भी नहीं रुकेगी। रिपोर्टिंग करते हुए रिपोर्टर खुद ही बाथटब में लेट गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने से पहले श्रीदेवी की मौत पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। जब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दुर्घटनावश डूबने का कारण सामने आया तो विभिन्न मीडिया चैनल्स इस पर अपने तरीके से रिपोर्टिंग करने लगे। टीवी मीडिया रिपोर्टिंग की ट्विटर यूजर्स ने जमकर खिल्ली उड़ाई है। सबसे ज्यादा मजाक ‘MAHAA NEWS’ चैनल के उस रिपोर्टर का उड़ाया जा रहा जिसने बाथटब में लेटकर रिपोर्टिंग की।

मजाक बनाते हुए कई ट्विटर यूजर्स ने यह भी कहा कि अच्छा हुआ जो इस शख्स ने हिट एंड रन केस कवर नहीं किया। एक ट्विटर हैंडल ने लिखा, “इसे खुशी होगी कि इसे भाई का कार केस कवर नहीं करना पड़ा” । ऐसे ही कई लोगों ने मजेदार कैप्शन्स के साथ फोटोज, वीडियोज और GIFs शेयर की हैं। लोगों ने मीडिया चैनल्स का मजाक बनाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। ट्विटर हैंडल @funnyleone ने फिल्म ‘पीपली लाइव’ का एक सीन शेयर किया और मीडिया का मजाक बनाते हुए लिखा कि इंडियन मीडिया इसी तरह जरूरी मुद्दों को कवर करती है। ऐसे ही कई ट्वीट्स आप नीचे देख सकते हैं।

He must be glad he wasn’t covering bhai’s car case pic.twitter.com/7s2N6BezRT — Bhosdi Waley (@bhosdiwaley) February 27, 2018

A reporter drowned in a bathtub to enact #Sridevi death. He has survived. There are conflicting reports about journalism. pic.twitter.com/GnRmSuGTiQ — Kamlesh Singh | Bana de Lohagarh (@kamleshksingh) February 27, 2018

Sums up Indian journos. Stooping lower into the bath tub with each passing day… pic.twitter.com/WxZStMVVm1 — The-Lying-Lama (@KyaUkhaadLega) February 27, 2018

Now in 5 star hotels when you go in bathtub… pic.twitter.com/oPvHMhPRfG — Sunny Gupte (@sunnygupte) February 27, 2018

Indian TV Media taking its last breath… In Bathtub… Sad day#SrideviDeathTwist pic.twitter.com/MECMOjz1Qe — AAPka Insignificant Humsafar… (@Hum_AAPke) February 27, 2018

While other channels were mindlessly speculating over #SrideviDeathMystery & standing in grotesque bathroom chroma sets #WhySoSerious decided to upstage them all and get you a live report on #Sridevi (and the state of Indian media) from the bathtub itself.

LIVE and UNADULTERATED. pic.twitter.com/sZnR0X0CFi — Akash Banerjee (@akashbanerjee) February 26, 2018

Indian media covering Important issues be like pic.twitter.com/6giL8o8rGE — Funny Leone (@funnyleone) February 27, 2018

When a indian reporter gets an update on Sridevi’s forensic report from Dubai pic.twitter.com/hJjE8RxtJG — AMIT (@AMIT_GUJJU) February 27, 2018

My cartoon

TV reporter: Bilkul aisa hi bathtub tha#Sridevi pic.twitter.com/MBrAePw9xQ — Ravi Ratan (@scribe_it) February 26, 2018

1980s :: News On Doordarshan , Simple Reading , No Special Effects to Show Any Bathtub #KahanGayeWoDin pic.twitter.com/BjCI3M7V5q — indianhistorypics (@IndiaHistorypic) February 26, 2018

