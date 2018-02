सोशल मस्ती: शशि थरूर की ‘खतरनाक अंग्रेजी’ पर ट्विटर यूजर्स ने यूं लिए मजे!

एक बार फिर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ट्विटर पर लैम्लाइट बटोर रहे हैं और इस बार भी इसकी वजह बनी है उनकी ‘खतरनाक इंग्लिश’। शशि थरूर अपनी जबरदस्त इंग्लिश के लिए तो देशभर में मशहूर है। अपने ट्वीट्स में वह हमेशा ही इंग्लिश के कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि लोगों को अंग्रेजी शब्दकोश (डिक्शनरी) की जरूर पड़ जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। शशि थरूर ने 6 फरवरी को ट्वीट किया, “We can’t let these troglodytes destroy our country & everything beautiful in it.” इसका मतलब हुआ कि हम इन ट्रोग्लोडाइट्स को अपना देश और इसकी खूबसूरती बर्बाद करने नहीं दे सकते।

बस! इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर फनी कमेंट्स की लाइन लग गई। लोगों को ट्वीट समझने के लिए डिक्शनरी से लेकर गूगल ट्रांस्लेटर तक की जरूरत पड़ गई। ‘troglodytes’ वर्ड पर लोगों ने खूब मौज ली और इसी सिलसिले में हमेशा की तरह मजेदार कमेंट्स ट्विटर पर वायरल होने लगे। जानकारी के लिए आपकों बता दें हाल ही में विनय कटियार ने ‘ताज महल’ को ‘तेज मंदिर’ में तब्दील करने की बात कही थी। इसी की आलोचना करते हुए शशि थरूर ने यह ट्वीट किया था। वहीं नए ट्वीट पर कई फनी GIFs, स्पूफ फोटोज और वीडियो शेयर किए गए हैं। इन्हें देखकर आपकी भी हंसी रुकेगी नहीं। तो चलिए मजा लेते हैं इन फनी कमेंट्स का।

Please read some contemporary literature sir, your vocabulary was actually used by troglodytes — Atul Jain (@atuljainin) February 7, 2018

Captain Haddock is ahead of Tharoor this time. #Troglodyte pic.twitter.com/QU4YL7yBqT — vadakkus (@vadakkus) February 8, 2018

sir why do u use such high-flown words like troglodyte — Hitler will be remaining Offline for 6 months (@Hitlerabinash) February 7, 2018

Still troglodyte cant beat farrago pic.twitter.com/MZvROWoC7c — Ash (@Ashystars) February 8, 2018

Hilarious! Seriously? — Shakila Maan (@shakilamaan) February 8, 2018

Thank you for teaching yet another word today. pic.twitter.com/YsVEIMpsPn — Pratibha (@Myepica) February 8, 2018

@ShashiTharoor finally got diagnosed with sickness called Susquipadalian Syndrom pic.twitter.com/7EGUCISOXr — Ananya Razdan (@mini_707070) February 6, 2018

Anything beautiful should be enjoyed in limits. pic.twitter.com/xTKeF5fARZ — Manjunath Krishna (@ManjunathKrishi) February 7, 2018

