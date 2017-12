शशि थरूर के अंग्रेजी ज्ञान पर टि्वटर पर फिर मचा बवाल, सोशल मीडिया यूजर्स बोले- स्कूल वापस करें हमारी फीस

यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर अपने ट्वीट्स को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। थरूर अपनी ‘खतरनाक’ अंग्रेजी के लिए जाने जाते हैं। बीते महीने वह अपने एक ट्वीट को लेकर सुर्खियों में थे। 13 नवंबर को फिल्म ‘पद्मावती’ पर शशि थरूर ने एक ट्वीट करते हुए उसमें ‘Exasperating farrago of distortions’ शब्द का इस्तेमाल किया था। थरूर के यह ट्वीट करते ही लोग डिक्शनरी में इसका मतलब देखने में लग गए। ट्विटर पर कई फनी रिऐक्शन्स देखने को मिले थे। ऐसे ही एक बार फिर से इतिहास ने खुद को दोहरा दिया है! दरअसल, शशि थरूर ने 13 दिसंबर को अपने ट्वीट में फिर से एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया है जिसे पढ़कर कई लोगों ने अपना सिर पकड़ लिया! शशि थरूर के इस नए ट्वीट को समझने के लिए एक बार फिर से लोगों को डिक्शनरी की जरूरत पड़ गई।

थरूर ने ट्वीट किया, “वे लोग जो मेरे बोलने/लिखने के तरीके का मजाक बनाते हैं उन्हें बताना चाहूंगा: बोलने/लिखने का पर्पज अच्छे से कम्यूनिकेट करने का होता है। मैं अपने शब्द खुद चुनता हूं ताकि अपने विचार सही से व्यक्त कर सकूं”। अंग्रेजी में किए गए इसी ट्वीट में उन्होंने ‘rodomontade’ शब्द का इस्तेमाल कर दिया। यह शब्द कई लोगों के सिर के ऊपर से निकल गया और उन्हें फिर से शब्दकोश की जरूरत पड़ गई। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर एक बार फिर से धमाल मचा हुआ है। ट्विटर यूजर्स कई मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं। वहीं कई लोगों ने तो अपनी स्कूल फीस वापिस मांगना शुरू कर दिया है। और किस तरह से लोगों ने इस ट्वीट पर चुटकी ली? चलिए देखते हैं इसे।

To all the well-meaning folks who send me parodies of my supposed speaking/writing style: The purpose of speaking or writing is to communicate w/ precision. I choose my words because they are the best ones for the idea i want to convey, not the most obscure or rodomontade ones!

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) December 13, 2017