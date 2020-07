सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जम्‍मू-कश्‍मीर के कांग्रेसी नेता सैफुद्दीन सोज पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। इस बात को मानते हुए सर्वोच्‍च अदालत ने 29 जुलाई को सोज की पत्‍नी की याचिका खारिज कर दी। पत्‍नी ने याचिका में कहा था कि उनके पति को गैरकानूनी तरीके से नजरबंद रखा गया है।

याचिका खारिज होने के अगले ही दिन जब सोज ने श्रीनगर में अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्‍हें रोक दिया। वहां मीडियावाले भी थे। 83 साल के सोज ने बाड़ लगी दीवार से झांक कर मीडियावालों से बात की। पुलिस उन्‍हें वहां से हटा कर ले गई। 29 जुलाई को भी जब सुप्रीम कोर्ट में जम्‍मू-कश्‍मीर प्रशासन ने बताया था कि वह नजरबंद नहीं हैं, तब सोज ने कहा था कि उन्‍हें घर से निकलने नहीं दिया जाता। 30 जुलाई को सोज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सरासर झूठ बताया गया है। इस गैरकानूनी नजरबंदी के खिलाफ वह फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

सोज बोले- अगर मैं नजरबंद नहीं हूं तो मुझे घर से बाहर क्‍यों नहीं निकलने नहीं दिया जाता। मैंने 29 और 30 जुलाई को दो-दो बार बाहर जाने की कोशिश की, पर मुझे रोक दिया गया। मुझे 5 अगस्‍त, 2019 (जिस दिन धारा 370 हटाई गई थी) से ही नजरबंद रखा गया है। मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा। उन्‍हें कैसे रोका गया, यह नीचे वीडियो में देखिए:

Kashmir: Congress leader Professor Saifuddin Soz looking towards outside from his residence where he allegedly has been kept under detention since August last year. pic.twitter.com/A6klvbJLyI

