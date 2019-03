मशहूर शेफ संजीव कपूर ने एक खास डिश का वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। संजीव कपूर ने इस व्यंजन का नाम ‘एग्स केजरीवाल’ दिया है। इस डिश को शेयर करते हुए संजीव कपूर ने इसे बेहतरीन ब्रेकफास्ट बताया है। खास बात यह भी है कि इस वीडियो में ‘एग्स केजरीवाल’ को बनाने का तरीका भी दिखाया गया है। वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। ट्विटर पर कई लोग ‘एग केजरीवाल’ डिश को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी मजे ले रहे हैं।

एक यूजर ने ‘एग केजरीवाल’ के वीडियो को देखने के बाद मजाकिया लहजे में पूछा कि ‘बिना रायते के केजरीवाल का क्या?’ वहीं अनू नाम के एक यूजर ने इस वीडियो को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि ‘एग्स केजरीवाल…खांसी तो नहीं आएगी इसे खा कर…या फिर धरना, मोर्चा, अनशन से पहले इसे खाना चाहिए।’ सोशल मीडिया पर लोग ‘एग केजरीवाल’ को लेकर खूब मजे ले रहे हैं। कई प्रतिक्रियाओं को देखकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी।

Eggs Kejriwal – A unique take on eggs, making the perfect breakfast. #SKRecipes pic.twitter.com/xn3ePkc9Pa

this is the correct way to PR pic.twitter.com/VHQiEysUQZ

— dilchsp (@dilchsp) March 11, 2019