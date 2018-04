VIDEO: Salman Khan की कार देख कैसे भागा हिरण! फैसले पर मौज में सोशल मीडिया

सलमान खान के खिलाफ काले हिरण शिकार मामले में गुरुवार को (5 अप्रैल) बड़ा फैसला आ गया। जोधपुर कोर्ट ने सलमान को इस मामले में दोषी करार दिया है, जबकि अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। सलमान के अलावा इस मामले की सुनवाई के लिए सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम भी जोधपुर पहुंचे। कोर्ट ने इन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है। सलमान खान को इस मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं दोषी करार दिए जाने से पहले ही ट्विटर यूजर्स ने इस मुद्दे पर मौज लेना शुरू कर दिया। ट्विटर यूजर्स सलमान खान पर कई फनी Memes, GIFs और फोटोज शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा कई फनी कमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं। इन्हें देख आपकी हंसी नहीं रुकेगी।

फेसबुक पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक हिरण भागता हुआ नजर आ रहा है। भागते हुए हिरण की वीडियो को “सलमान खान की बस” कैप्शन के साथ शेयर किया जा रहे हैं। वीडियो पर कई मजेदार कमेंट्स भी पोस्ट हो रहे हैं। कई फनी स्पूफ वीडियोज बनाकर भी इस मुद्दे पर मजे ले रहे हैं। ट्विटर यूजर्स इस पर जमकर मौज ले रहे हैं। आपको बता दें कि कांकाणी काला हिरण शिकार केस साल 1998 का है। सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम भी इस मामले में आरोपी थे। ये सभी ऐक्टर्स उस दौरान फिल्म “हम साथ-साथ हैं” की शूटिंग के लिए जोधपुर में थे। 20 साल बाद इस केस में सलमान की सजा का ऐलान हुआ है। बहरहाल, आप देखिए लोगों के फनी रिएक्शन्स।

When you are dead for 20 years but someone tells you that Salman khan convicted in #BlackBuckPoachingCase pic.twitter.com/exG49afYJ7 — Jon Barfeela (@jonbarfeela) April 5, 2018

Qsn:What did Salman Khan say when he saw this birthday cake?

Ans: oh Deer!! pic.twitter.com/d11psCCOU4 — Sajit (@contactkssajit) April 5, 2018

Pic 1 :- Salman Khan before Verdict

Pic 2 :- Salman Khan after Verdict pic.twitter.com/KkRNy0OXjx — शाहरुख मोदी भक्त !! (@BeBachani) April 5, 2018

