100 रुपए के नए नोट पर सोशल मीडिया में लगे ठहाके, देखिए क्या लोगों के फनी कमेंट्स

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्दी ही 100 रुपए के नए नोट जारी करने वाला है। आरबीआई ने नए नोट की तस्वीर भी जारी की है। देखने से पता चलता है कि नए 100 रुपए के नोट का रंग लैवेंडर (हल्का बैंगनी रंग) है। इस नये नोट में गुजरात के पाटन में सरस्वती नदी के किनारे स्थित ‘रानी की वाव’ का चित्रांकन किया गया है। आपको बता दें कि ‘रानी की वाव’ एक स्टेपवेल है। रिजर्व बैंक की तरफ से कहा गया है कि नए नोट जारी होने के बावजूद भी पुराने 100 रुपए के नोट की वैधता जारी रहेगी। रिजर्व बैंक की तरफ से यह भी कहा गया है कि नए बैंक नोट जारी होने के साथ ही इन्हें धीरे-धीरे प्रचलन में लाया जाएगा। इससे पहले रिजर्व बैंक ने 10 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए और 500 रुपए तथा 2000 के नये नोट जारी किये थे। अब 100 रुपए के नये नोट जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कई फनी कॉमेन्ट्स किये हैं।

एक यूजर ने लिखा कि ‘लैवेंडर रंग पॉन्ड्स ड्रीम फ्लावर टाल्क को श्रद्धांजलि है।’ आयुषी अग्रवाल नाम की एक यूजर ने लिखा कि ‘लैवेंडर रंग का नया 100 रुपए का नोट साउथ दिल्ली की रहने वाली लड़कियों को काफी पसंद आएगा।’ अनिता चौहान ने लिखा कि ‘आरबीआई के द्वारा निकाले गए नए 100 रुपए का नोट पूरी तरह से रंगों से भरा हुआ है।’ एक यूजर ने लिखा कि ‘भले ही हमारा देश नहीं चमक रहा है लेकिन नई करेंसी जरूर चमक रहा है।’ हर्षदीप नाम के एक यूजर ने लिखा कि ‘सतरंगी कलर। अब भारतीयों के जेब में हर रंग होगा।’ एक यूजर ने लिखा कि ऐसा लग रहा है कि ‘नया नोट चिल्ड्रेन बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया है।’ एक यूजर ने लिखा कि ‘नये नोट ने बचपन की याद दिला दी है जब हम चूरन वाली नोट को देखा करते थे।’

The new lavender colour 100 rupees note is going to be the favourite among South Delhi girls. pic.twitter.com/KAWJGGlzLo

— Ayushi Agarwal (@iiiushiii) July 19, 2018