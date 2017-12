सोशल मस्ती: फेसबुक-टि्वटर पर तो बन गया राम मंदिर! ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन को भी नहीं बख्शा

साल 2017, 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के पच्चीस साल पूरे हो चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय इस मसले की सुनवाई करेगा जो आगामी 8 फरवरी, 2018 से शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी को बेसब्री से इंतजार है और यह मामला काफी गरमाया हुआ है। इसी बीच सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा है। लेकिन सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा बड़े ही अजीब तरीके से हो रही है। ट्विटर और अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर इस मुद्दे को लेकर कई स्पूफ वीडियोज वायरल हो रहे हैं। इन्हें मजाकिया तौर पर बनाया जा रहा है। तो आखिर क्या हैं इन स्पूफ वीडियोज में? दरअसल इन वीडियोज में कई मशहूर शख्सियतों के वीडियोज पर ‘मंदिर वहीं बनाएंगे’ का गाना चिपका दिया गया है और देखने में ये काफी फनी लग रहे हैं। इन स्पूफ वीडियोज को बनाने में सोशल मीडिया यूजर्स ने ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन को भी नहीं बख्शा।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ‘अमेरिकास गॉट टैलेंट’ में डांस करते हुए एक वीडियो फुटेज पर ‘मंदिर वहीं बनाएंगे’ का गाना चिपकाकर स्पूफ वीडियो बनाया गया है। इसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। इसके अलावा इसी स्पूफ वीडियो में हिलेरी क्लिंटन भी डांस करती हुई नजर आ जाएंगी। वहीं दूसरे स्पूफ वीडियो में तो हद ही कर दी गई। यह स्पूफ वीडियो रेप मामले में दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह का है। गुरमीत राम रहीम के लव चार्जर गाने पर ‘तेल लगा लो डाबर का… नाम मिटादो बाबर का’ गाना चिपकाकर स्पूफ वीडियो बनाया गया है। इसी तरह से ऋतिक रोशन की फिल्म ‘कहो न… प्यार है’ के गाने पर भी स्पूफ वीडियो बना दिया गया है। बहरहाल, और क्या-क्या हो रहा है सोशल मीडिया पर यह आप खुद ही देख लीजिए।

Baba ram rahim also join @Being_Humor campaign pic.twitter.com/qQHXdOwro7

one more by rock !! pic.twitter.com/my2wZq1dci

Thank you @edsheeran for this song. pic.twitter.com/dKhlGkVIfk

— M@ithun (जनेऊ धारी)(@Being_Humor) November 22, 2017