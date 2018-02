सोशल मस्ती: कोने-कोने में केसर का दम! अजय देवगन की RAID का ऐसे उड़ रहा मजाक

बॉलीवुड स्टार अजय देवगन की फिल्म RAID का ट्रेलर बीते सप्ताह यूट्यूब पर रिलीज हुआ। इस फिल्म में अजय देवगन एक इनकम टैक्स ऑफिसर का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म का ट्रेलर काफी दमदार है। एक सप्ताह के भीतर ही यूट्यूब पर इसे 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके है। फिल्म में अजय देवगन के अलावा इलियाना डिक्रूज भी नजर आएंगी। वहीं सौरभ शुक्ला निगेटिव भूमिका निभाते दिखेंगे। फिल्म 16 मार्च को रिलीज होनी है। बहरहाल, हम बात कर रहे हैं इस फिल्म के ट्रेलर पर आ रही प्रितिक्रियाओं की। इस फिल्म के ट्रेलर पर कई मजेदार रिएक्शन्स देखने को मिल रहे हैं। ट्रेलर एक हफ्ते पहले रिलीज हुआ था लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर अभी भी फनी स्पूफ फोटोज और memes देखने को मिल रहे हैं।

एक ट्विटर यूजर ने मूवी पोस्टर की तुलना अजय देवगन के ‘विमल पास मसाला’ ऐड से कर दी। बड़े छोटे ट्विटर हैंडल (@badechote) ने पोस्टर का स्पूफ फोटो पोस्ट किया। इसमें फिल्म का ‘RAID’ टाइटल, ‘RED’ कर दिया गया और अजय देवगन के मुंह के पास लाल रंग बना दिया। साथ ही फोटो में लिखा है “कोने-कोने में केसर का दम!” स्पूफ फोटो को कैप्शन दिया गया “Honest poster of an Ajay Devgn movie. #Raid.” ऐसे ही कई और मजेदार कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। फिल्म में सौरभ शुक्ला का एक डायलॉग है, “अंदर तो आ गए… बाहर कैसे जाओगे?” इस डायलॉग पर लोग कई मजेदार Memes और कैप्शन्स देकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। इन्हें देख आपकी हंसी नहीं रुकेगी।

When an Andheri guy catches Virar Local and wants to get down at Borivali.

Mumbai Local Travellers: pic.twitter.com/ITIHAbhTHl

— Godman Chikna (@Madan_Chikna) February 8, 2018