कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रमुख दिव्या स्पंदना राम्या ने हाल ही में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की एक तस्वीर ट्वीटर पर डाली है। इस तस्वीर में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमशक्ल के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए दिव्या ने तस्वीर पर लिखा कि WHO DAT? आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की तरह हूबहू दिख रहे इस शख्स का नाम अभिनंदन पाठक है। अभिनंदन पाठक नरेंद्र मोदी की तरह अपना गेटअप बनाकर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यह तस्वीर कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ के रायपुर की है। यहां राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए जब पहुंचे थे तो उनकी मुलाकात अभिनंदन पाठक से हुई थी।

मोदी के हमशक्ल के साथ राहुल गांधी की तस्वीर सामने आने के बाद ट्वीटर पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। कई लोग इस तस्वीर पर फनी जोक्स और MEMES शेयर कर रहे हैं। लोग इस तस्वीर पर जमकर मजे ले रहे हैं।

