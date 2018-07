राहुल गांधी के नरेंद्र मोदी से गले मिलने पर नेताओं ने यूं ली चुटकी

लोकसभा में अपने भाषण के बाद कांग्रेस अध्यक्ष का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गले मिलना चर्चे में है। अपना भाषण खत्म करने के बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री की सीट तक गए। वहां जाकर वो पीएम के गले लग गए। इस दौरान पीएम ने भी राहुल गांधी की पीठ थपथपाई और दोनों के बीच कुछ हल्की सी बातचीत भी हुई। हालांकि यह बातचीत क्या थी इसके बारे में अभी कुछ भी पता नहीं चल सका है। पीएम से गले मिलने के बाद राहुल गांधी वापस अपनी सीट पर आ गए। इसके बाद राहुल गांधी ने अपने साथी सांसद को आंख मारी। राहुल गांधी के पीएम से गले मिलने और आंख मारने को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। लेकिन कई नेताओं ने भी अब इस अपनी राय रखी है।

आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर कुमार विश्वास ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्विटर पर लिखा कि ‘अमाँ छोड़िए भी ! ज़रा दिल बड़ा करिए ! आँख ही तो मारी है वरना इन सदनों में क्या -क्या मारा गया है, मुल्क को मालूम है।’ बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इसपर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि ‘कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी सदन के अंदर…माननीय प्रधानमंत्री जी से गले मिल रहें हैं…या गले पड़ रहें हैं??। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ‘ मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं कि आज कौन सा कर के आए हैं? क्योंकि इससे पहले उन्होंने पंजाबियों को नशेड़ी कहा था।’

Rahul Gandhi should be ashamed, he can’t target our ministers without any proof. He was doing drama in the house and hugging Modi ji. I think his next step will be Bollywood. We will have to send him there: Kirron Kher, BJP MP#NoCofidenceMotion pic.twitter.com/nKN1ghaB0m

— ANI (@ANI) July 20, 2018