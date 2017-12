सोशल मस्ती: राहुल गांधी के नॉमिनेशन पर बीजेपी दफ्तर में जश्न! देखें लोग कैसे ले रहे चुटकियां

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का अध्यक्ष लगभग तय माना जा रहा है। अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए उन्होंने सोमवार(4 दिसंबर, 2017) को अपना नामांकन भरा। राहुल गांधी की उम्मीदवारी के लिए प्रस्तावकों में सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम शामिल है। राहुल गांधी ने पार्टी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में, 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय में नामांकन का पर्चा दाखिल किया। कांग्रेस पार्टी अपना नया अध्यक्ष वोटिंग के जरिए चुनेंगी। माना जा रहा है कि उनके खिलाफ कोई नामांकन दाखिल नहीं होगा और इसीलिए राहुल का अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रह है। बहरहाल, राहुल गांधी के नामांकन पर्चा भरने की खबरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर ‘हाहा’कार मच गया है। ट्विटर पर एक तरफ #IndiaWithRahulGandhi ट्रेंड कर रहा है और तमाम कांगेसी नेता राहुल गांधी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर उन्हें जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया जा रहा है।

ट्विटर पर कई फनी मीम्स, कमेंट्स और स्पूफ वीडियोज वायरल हो रहे हैं। ज्यादातर लोग उनके नामांकन करने पर चुटकी ले रहे हैं। बीजेपी नेता और गृह राज्यमंत्री किरेन रिजीजू ने भी राहुल गांधी के नामांकन दाखिल करने की तुलना मुगल साम्राज्यवाद से की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ”कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और गांधी परिवार को किसी मुगल डायनेस्टी की तरह ट्रीट करती है।” हालांकि इसी बीच कई मजेदार मीम्स भी शेयर हो रहे हैं। Sir Ravindra Jadeja‏ (@SirJadeja) नाम के एक ट्विटर अकाउंट ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की डांस करते हुए एक फोटो पोस्ट की है और उसे ‘बीजेपी हेडक्वॉर्टर में मन रहा जश्न!’ कैप्शन दिया है। ऐसे ही Hardik‏ (@Humor_Silly) नाम के एक ट्विटर अकाउंट ने एक स्पूफ वीडियो शेयर किया है। और किस तरह के फनी फनी कमेंट्स आ रहे हैं।? यह आप खुद ही देख लीजिए।

