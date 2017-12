राहुल गांधी बने कांग्रेस अध्यक्ष, टि्वटर पर ऐसे मचा ‘हाहा’कार

राहुल गांधी अब कांग्रेस अध्यक्ष बन गए हैं। सोमवार दोपहर पार्टी की ओर से यह ऐलान कर दिया गया। कांग्रेसी नेता मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने राहुल गांधी के निर्विरोध पार्टी अध्यक्ष चुने जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राहुल के पक्ष में 89 नामांकन प्रस्ताव मिले थे। रामचंद्रन ने कहा कि चूंकि एक ही प्रत्याशी का नामांकन मिला है, इसलिए राहुल गांधी को इंडियन नैशनल कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। राहुल गांधी अब अपनी मां सोनिया गांधी की जगह लेंगे। सोनिया पिछले 19 सालों से पार्टी की कमान संभाल रही थीं। बहरहाल राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनते ही ट्विटर और अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। ट्विटर पर एक तरफ #CongressPresidentRahulGandhi और “Dr Manmohan Singh” खूब ट्रेंड कर रहे हैं।

तमाम कांगेसी नेता राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने पर उन्हें बधाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कई ऐसे यूजर्स हैं जो उन्हें ट्रोल करने से बाज नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने पर सोशल मीडिया पर उनका मजाक बनाया जा रहा है। कई स्पूफ फोटोज और वीडियो सोशल साइट पर शेयर किए जा रहे हैं। रोहित (@Rohitdelhi88) नाम के एक शख्स ने एक स्पूफ फोटो शेयर की है जिसमें रेस में दौड़ते सभी खिलाड़ी राहुल गांधी दिखाए गए हैं। ऐसे ही कई अन्य लोगों ने उनके अध्यक्ष चुने जाने पर मजाक बनाया है। जानकारी के लिए आपको बता दें इससे पहले अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पर्चा भरने पर भी राहुल गांधी सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल और ट्रेंड हुए थे। एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वही हाल है। कैसी प्रतिक्रिएं आ रही हैं यह आप खुद ही देख लीजिए।

Congrats Rahul Gandhi for winning the first election of his life against the toughest competitors pic.twitter.com/l7b1s8S7gR — Rohit sahu (@Rohitdelhi88) December 11, 2017

Rahul Gandhi can only win those elections where he is the sole candidate…@OfficeOfRG #CongressPresidentRahulGandhi pic.twitter.com/N5lVF0RjHV — Shriram Singh Bhati (@ahamShriram) December 11, 2017

Congrats To Rahul Gandhi On Winning The First Election Of His Life With Landslide Margin. PM Modi Falters. Youth Is With #RahulGandhi. PM Modi Must Resign. #CongressPresident — SavarBajiya (@Imsavar) December 11, 2017

Celebration?? They are celebrating as if the competition was neck to neck and Rahul Gandhi just made it rooting out all the deserving contenders.. #CongressPresidentRahulGandhi — Vagisha (@vagishasoni) December 11, 2017

BTW, what celebrations has the BJP planned over Rahul Gandhi’s coronation? — Apoorv Saxena (@Dastanagoi) December 11, 2017

