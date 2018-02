नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक बने प्रिया प्रकाश के फैन! देखें मजेदार VIDEOS

प्रिया प्रकाश वारियर अब किसी सिलेब्रिटी से कम नहीं हैं। यूट्यूब पर रिलीज हुए उनके एक गाने ने उन्हें इंटरनेट सेंसेशन बना दिया है। यह गाना उनकी डेब्यू फिल्म ‘ओरु अदार लव’ का है जिसके निर्देशक उमर लुलु हैं। आंखों-आंखों में बातें करती प्रिया की अदाओं पर पूरा इंटरनेट फिदा हो गया है। 9 फरवरी को यह गाना यूट्यूब पर रिलीज हुआ था और तब से अब तक इसकी पॉप्यूलैरिटी बरकरार है। एक तरफ सोशल मीडिया यूजर्स इस गाने पर कम और प्रिया की अदाओं पर ज्यादा फिदा हैं तो दूसरी तरफ इस पर मजेदार रिएक्शन्स देखने को मिल रहे हैं। लोग लगातार फनी memes, GIFs और स्पूफ वीडियोज शेयर कर रहे हैं। इसी सिलसिले में लोगों ने देश के नेताओं को भी नहीं बख्शा है।

कई लोगों ने प्रिया प्रकाश के देश के बड़े नेताओं के साथ स्पूफ वीडियोज बनाकर ट्विटर और अन्य सोशल वेबसाइट्स पर अपलोड किए हैं। पीएम मोदी हो या किसी राज्य के सीएम, सबके स्पूफ वीडियोज बनाए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और सीएम अरविंद केजरीवाल के स्पूफ वीडियो अपलोड किए गए हैं और यह काफी वायरल भी हुए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के साथ भी प्रिया प्रकाश का स्पूफ वीडियो बना दिया गया है। इन्हें देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। तो चलिए लीजिए इन फनी स्पूफ वीडियोज का मजा।

