पुलिस ने एयरपोर्ट से पकड़ा पिघला हुआ सोना, तस्वीर देख लोग ले रहे मजे

अक्सर स्मगलर पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाते हैं लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि कानून की नज़रों से बच पाना इतना भी आसान नहीं। हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पुलिस ने एक यात्री से सोना बरामद किया है। सोना की तस्करी के लिए इस युवक ने अजीबोगरीब तरकीब अपनाई थी। इस शख्स ने सोने को पेस्ट की शक्ल दे रखी थी। यकीन करना मुश्किल है लेकिन पेस्ट में तब्दील इस सोने का वजन करीब 1.850 किलोग्राम है। Directorate of Revenue Intelligence के मुताबिक इस पेस्ट से करीब 1120.780 ग्राम सोना निकाला जा सकता है। जिसकी कीमत लगभग 34,57,606 लाख के बराबर है। मल के रंग के इस पेस्ट को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं।

सीमा नाम के एक यूजर ने लिखा कि ‘मैं इस तरह से सोने को कभी नहीं देख सकती।’ एक यूजर ने सोने के पेस्ट पर मजे लेते हुए लिखा कि ‘ मैं तो अपना इंगजेटमेंट(Engagement) भी चांदी की अंगूठी से करूंगा’। एक यूजर ने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए ट्विटर पर लिखा कि ‘ मुझे लगता है कि आज सुबह मैंने गोल्ड पेस्ट बनाया है।’ एक यूजर ने लिखा कि ‘ऐसा लगता है कि यह किसी छोटे बच्चे की टट्टी हो लेकिन इसमें 1.85किलोग्राम सोना है।’ वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि ‘अगली बार अगर आपकी लड़की सोने के ज्वैलरी मांगे तो उसे दिखाना कि सोने का पेस्ट कैसा दिखता है।’ एक यूजर ने लिखा कि ‘वो इंसान क्या इस पेस्ट से अपने दांत साफ करने की सोच रहा था।’

I’ll never be able to look at gold in the same way — See Ma (@iGeekyChic) July 22, 2018

Me to engagement bhi silver ring se Karunga ab to — The Unassertive (@An_Atlantean) July 22, 2018

I think I made some gold paste this morning — The Shadow(@theshad4) July 23, 2018

आलू से सोना निकल रहा है क्या — अमन कु.मिश्र हम्पी

Was that person planning to brush his teeth with this paste everyday https://t.co/3U3of9bWka — S Aadeetya (@aadee_ram) July 22, 2018

