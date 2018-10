पीएम मोदी ने मांगे बीजेपी के लिए डोनेशन, लोग बोले- 15 लाख में से काट लो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ट्विटर के जरिए लोगों से बीजेपी को पैसे डोनेट करने की अपील की। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट के जरिए ‘Narendra Modi Mobile App.’ के बारे में बताया। उन्होंने लिखा, “आप ‘Narendra Modi Mobile App.’ से 5 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक पार्टी को दान कर सकते हैं। आपका समर्थन और योगदान हमारे कार्यकर्ताओं को देश सेवा करने की ताकत देगा।” इस ट्वीट के साथ ही पीएम मोदी ने https://donations.narendramodi.in/ लिंक भी शेयर किया जिस पर विजिट कर पार्टी को पैसे डोनेट किए जा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं! पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वयं ‘Narendra Modi Mobile App.’ के जरिए 1000 रुपये डोनेट किए। दूसरे ट्वीट में उन्होंने डोनेशन स्लिप की फोटो शेयर की और लिखा, “‘Narendra Modi Mobile App. के जरिए बीजेपी को योगदान दिया। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस ऐप के जरिए डोनेट करें और सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता लाने का संदेश दें।”

इसी बात पर लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर मौज ली है। डोनेशन के ट्वीट पर लोगों को ’15 लाख’ वाली बात याद आ गई। डोनेशन की अपील का मजाक उड़ाते हुए ज्यादातर लोगों ने जवाब दिया कि जब 15 लाख रुपये उनके बैंक खातों में जाम कराए जाएंगे तो डोनेशन की रकम उसमें से ही काट ली जाए। फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल साइट्स पर इसी तरह के फनी कमेंट्स की बाढ़ आई गई। 15 लाख वाली बात के साथ ही लोगों ने पीएम मोदी के 1000 रुपये डोनेट करने पर भी मजे लिए। इन फनी कमेंट्स को देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो चलिए देखते हैं।

You can contribute any amount from Rs. 5/- to Rs. 1000/- via the ‘Narendra Modi Mobile App.’

Your support and contribution will strengthen the resolve of our Karyakartas to serve the nation. https://t.co/DLjNCtBzvg

— Narendra Modi (@narendramodi) October 23, 2018