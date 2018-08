‘गटर से गैस पर एक नोबल तो बनता है’, पीएम मोदी की स्पीच पर लोग ले रहे मजे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीते शुक्रवार (10 अगस्त) को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे (विश्व जैवईंधन दिवस) पर अपने संबंधोन में गटर के गैस से चाय बनाने की बात कहने के बाद अब सोशल मीडिया पर लोग इसका मजाक बना रहे हैं। तरह-तरह के फनी कमेंट्स और MEMES भी इसे लेकर शेयर किये जा रहे हैं। ट्विटर पर रिया कुलकर्णी ने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि ‘दुनिया की पहली “प्लास्टिक सर्जरी” भगवान गणेश की हुई थी, यहाँ तक सही था जितनी शिक्षा उतनी बुद्धि…लेकिन “गटर से गैस” की खोज करने के लिए मोदी जी को एक “नोबेल पुरस्कार” तो बनता है।’

एक यूजर ने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि ‘मोदी जी की गटर से गैस वाली, कहानी से लोगों को बहुत प्रेरणा मिली अब make in India के अंतर्गत, जिओ की नई कार आ रही है, उसकी खास बात ये है कि वो, पेट्रोल, डीजल, मीथेन या बैटरी पर नही, बल्कि पकोड़े और चाय से बनी वायु से चलती है!’ एक यूजर ने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि ‘जब से पता चला है गटर की नाली से गैस निकलता है भक्तों ने नालियों के पास डेरा जमाना चालू कर दिया है।’

ट्विटर पर कई लोगों ने इसे लेकर MEMES भी बनाया है।

Dr Homie Jubaangir Baba explaining his research about the use of Toxic gases of sewer & manhole for cooking purposes in front of Nobel Prize committee for Chemistry. (2018) pic.twitter.com/PCwraslxEJ

