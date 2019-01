गुरुवार को दिल्ली में बॉलीवुड स्टार्स के एक ग्रुप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात में राष्ट्र निर्माण में फिल्मों के योगदान को लेकर बातचीत हुई। फिल्म की टिकटों पर जीएसटी की दरों में कटौती के लिए भी बॉलीवुड डेलीगेशन ने प्रधानमंत्री को शुक्रिया कहा। मीटिंग में बॉलीवुड के जेनेरेशन नेक्स्ट कहे जाने वाले लगभग सभी बड़े कलाकार और मेकर्स मौजूद थे। इनमें करण जौहर, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, भूमि पेडनेकर, आलिया भट्ट, वरुण धवन, रोहित शेट्‌टी, राजकुमार राव, एकता कपूर, विक्की कौशल, आयुष्मान खुराना और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी शामिल रहे। इस मीटिंग की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये तस्वीर बॉलीवुड स्टार्स के साथ पीएम मोदी की सेल्फी है। सेल्फी को पीएम मोदी ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है।

देखते ही देखते ये सेल्फी सोशल मीडिया में वायरल होने लगी। जहां कुछ लोग इस तस्वीर की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं बहुत से यूजर्स इसपर मजे भी ले रहे हैं। कुछ यूजर्स ने तस्वीर को फोटोशॉप कर सभी स्टार्स के सिर पर जय श्री राम की पट्टी बांध दी है। इस फोटोशॉप तस्वीर को शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि मोदी विरोधी किस तरह से इसे देख रहे हैं। कुछ यूजर्स ने इस तस्वीर में बॉलीवुड के किसी भी खान स्टार को ना देख लिखा कि ‘ना खाऊंगा ना खान आने दूंगा’। कुछ यूजर्स करण जौहर का मजाक उड़ाते हुए लिख रहे हैं कि इसमें करण ने पाउट तो बनाया ही नहीं। वहीं कुछ ये भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी का किरदार निभाने वाले विवेक ओबरॉय तो नजर ही नहीं आ रहे।

Pic 1: Original. Pic 2: How Modi haters see it. pic.twitter.com/mo3wE0mHQO

For those who aren't happy with Modi's Bollywood Meeting today

Modi will Conduct 2 more Meetings

1. One with With 3 Khans , Ajay , Akki , HR

2 . Another with Saif Sir along with Taimur

— Only Hit Khan in 2018 ☔ (@SaifiansCaptain) January 10, 2019