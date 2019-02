Arvind Kejriwal-Manish Sisodia: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ट्विटर पर तस्वीरें शेयर कर लोग मजे ले रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ट्वीट के रिप्लाइ में शेयर की जा रही हैं। दरअसल रविवार को अंग्रेजी खबरों की एक वेबसाइट ने ट्विटर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सम्बंधित एक खबर शेयर की। उस खबर पर लगी केजरीवाल की तस्वीर दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पसंद नहीं आई। मनीष सिसोदिया ने उस तस्वीर पर अपनी आपत्ति जताते हुए उस वेबसाइट को ट्वीट कर लिखा “अगर ये जान बूझकर नहीं किया गया और अगर आपके पास मुख्यमंत्री की तस्वीरों की कमी है, तो कृपया कर मेरे दफ्तर से संपर्क करें। हम आपको उनकी बेहतर तस्वीर दे देंगे।”

लोगो ने मनीष को केजरीवाल की अजीब-अजीब तस्वीरें ट्वीट करना शुरू कर दीं। किसी ने उन्हें केजरीवाल की सुरक्षाबल द्वारा उठाकर ले जाते हुए तस्वीर ट्वीट की तो किसी ने विधान सभा में केजरीवाल की नाराज़ होते हुए तस्वीर ट्वीट की।

TOI, if it is not deliberate and if u are short of pics of the CM, then kindly contact my office. We will provide u better pics @timesofindia https://t.co/zIS3ciJSZ8

— Manish Sisodia (@msisodia) February 18, 2019