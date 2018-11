Thugs Of Hindostan के मजे ले रहे लोग, वायरल हो रहे ऐसे फनी मीम्स

इस साल दिवाली के मौके पर फिल्मी पर्दे पर रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्म में ‘ठग्स ऑफ हिन्दोस्तान’ ही है। आमिर खान, अमिताभ बच्चन और कैटरीना कैफ जैसी बड़ी फिल्मी सितारों से सजी इस फिल्म को लेकर फिल्म मेकर्स को काफी उम्मीदे हैं। लोगों में आमिर खान और अमिताभ बच्चन को एक साथ फिल्म में देखने की उत्सुकता नजर आ रही है।

ट्विटर पर भी इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इस फिल्म का इंतजार लोगों को बेसब्री से था। लेकिन फिल्म के रिलीज होने के बाद ट्विटर पर कई लोग फिल्म से ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं। फिल्म को देखने के बाद माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर ‘ठग्स ऑफ हिन्दोस्तान’ को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। कुछ यूजर्स फिल्म की तारीफ कर रहे हैंं तो कुछ इसपर प्रतिक्रिया देते हुए तरह-तरह के जोक्स और मीम्स शेयर कर रहे हैं।

