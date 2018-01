वीडियो: मार्टिन गप्टिल को सरफराज अहमद ने अंग्रेजी में फटकारा, ट्विटर यूजर्स लेने लगे मजे

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच हुए आखिरी T-20 मैच के दौरान मार्टिन गप्टिल और सरफराज अहमद के बीच हुई कहा-सुनी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। 28 जनवरी को दोनों देशों के बीच तीसरा T-20 मैच था। पाकिस्तान तीसरा मैच जीत गया। लेकिन इस मैच के बाद सरफराज अहमद सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। दरअसल सरफराज, अंपायर से गेंद को लेकर कुछ बात रह रहे थे। तभी उनके पास से मार्टिन गप्टिल गुजरे और कुछ कहने की कोशिश की लेकिन इतमें ही सरफराज इस पर गुस्सा हो गए। मार्टिन ने अपनी बात कही जिस पर गुस्साए सरफराज ने कहा, “हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं। ओके”. यहां तक तो सब ठीक था लेकिन इसके बाद उन्होंने गप्टिल को इंग्लिश में गाली दे डाली। फुटेज में सरफराज को गाली देते साफ सुना जा सकता है। बस इसके बाद ट्विटर यूजर्स ने जमकर मौज लेनी शुरू कर दी।

सोशल मीडिया पर लोग सरफराज और गप्टिल, दोनों का ही मजाक बना रहे हैं। हालांकि सरफराज की आलोचना भी हो रही है। मजेदार Memes शेयर किए जा रहा हैं और ट्विटर पर फनी कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई है। कई लोग तो सरफराज के इंग्निश बोलने पर भी हैरत में हैं और इसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। एक ट्विटर हैंडल (@imsarcastic___) ने सरफराज का मजाक बनाते हुए लिखा, “इतनी इंग्लिश आती है सरफराज को?”. इस कमेंट के बाद कई पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी क्रिकेट फैन्स भी आपस में भिड़ गए। वहीं अहमर नवकी नाम के एक ट्विटर यूजर ने भी सरफराज की एक फनी Meme शेयर की। लोगों ने जमकर ट्विटर पर मौज ली है। आप भी देखिए मजेदार कमेंट्स।

Itni English ati hai sarfaraz ko?

Thank God guptill dint reply else that anpar gawar couldn’t even hv understd — I,ME & MYSELF (HARDC (@imsarcastic___) January 30, 2018

HAHAHAHAHAHA! Yaaaar Sarfie love karr gaya hai XD It’s unsportsmanlike but man, gonna watch this a lot for a day or two — abdussami (@AbdussamiT) January 29, 2018

Hahaha sarfu Bhai ne kitne pyaar se bola — ammarah (@ammarah30) January 30, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App